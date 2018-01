все новости группы







Greystone Canyon







28 янв 2018 : Трейлер нового альбома GREYSTONE CANYON



28 янв 2018



Трейлер нового альбома GREYSTONE CANYON GREYSTONE CANYON опубликовали трейлер к новому альбому "While The Wheels Still Turn", выход которого намечен на девятое марта на Rockshots Records:



"Keeping Company With The Dead"

"Astral Plane"

"In These Shoes"

"Cinco Cuerda Bandito"

"Take Us All"

"Sombrero Serenade"

"River Of Fire"

"Path We Stray"

