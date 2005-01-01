Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER собрались на покой? [68]
*Умерла вокалистка THE CRANBERRIES [58]
*Итоги 2017 года [55]
*Лидер MEGADETH: «Я хотел уничтожить METALLICA» [40]
*Новое видео MACHINE HEAD [36]
*
[= ||| все новости группы



*Mayhem*



28 янв 2018 : 		 Видео с выступления MAYHEM

31 янв 2017 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет весной

22 дек 2016 : 		 Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания

7 дек 2016 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет зимой

22 ноя 2016 : 		 Гитарист MAYHEM о клипе METALLICA

1 июл 2016 : 		 MAYHEM "медленно" готовят материал для нового альбома

29 мар 2016 : 		 MAYHEM выступили с тремя бывшими участниками

19 мар 2016 : 		 MAYHEM выступят с классическим вокалистом

5 янв 2016 : 		 MAYHEM планируют возврат к корням

13 окт 2015 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет в ноябре

22 май 2014 : 		 Видео с выступления MAYHEM

30 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

9 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

20 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MAYHEM

7 мар 2014 : 		 MAYHEM отметят юбилей в Осло

19 фев 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

14 ноя 2013 : 		 MAYHEM сводят новый альбом

2 июл 2013 : 		 Видео полного концерта MAYHEM

7 фев 2013 : 		 MAYHEM: интервью во время морского круиза Barge to Hell

29 сен 2012 : 		 MAYHEM в студии

16 авг 2012 : 		 MAYHEM работают над новым материалом

1 апр 2012 : 		 Легенда блэк-металла может стать эмблемой норвежской авиакомпании

3 ноя 2011 : 		 Из басиста MAYHEM изгоняют беса: Видео

12 авг 2011 : 		 Евангелист подтвердил, что будет противостоять демонам басиста MAYHEM

12 авг 2011 : 		 Подробности о сотрудничестве фронтмена MAYHEM и гитариста Dennis'a Deen'a

9 авг 2011 : 		 Из басиста MAYHEM изгонят беса в эфире национального телевидения

2 авг 2011 : 		 Вокалист MAYHEM в новом проекте

30 июн 2011 : 		 MAYHEM использовали человеческие останки на фестивале HELLFEST

20 июн 2011 : 		 Видео с выступления MAYHEM

14 фев 2011 : 		 MAYHEM поменяли гитариста

23 дек 2010 : 		 Видео с выступления MAYHEM

14 июл 2010 : 		 Концерт MAYHEM выйдет на виниле

19 ноя 2009 : 		 Фронтмен MAYHEM об аресте в Голландии

16 ноя 2009 : 		 MAYHEM арестованы в Голландии за разгром номера

8 июл 2009 : 		 Ударник MAYHEM на дебютном диске DEATH OF DESIRE

18 мар 2009 : 		 MAYHEM объявили имя нового турового гитариста

13 авг 2008 : 		 Из MAYHEM ушел гитарист

3 фев 2008 : 		 MAYHEM получили награду за лучший альбом

22 июн 2007 : 		 Два вокалиста MAYHEM работают вместе

4 мар 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового диска MAYHEM

29 янв 2007 : 		 Новая композиция от MAYHEM

20 дек 2006 : 		 MAYHEM завершили запись нового альбома

16 май 2006 : 		 MAYHEM продлили контакт с SEASON OF MIST

24 авг 2005 : 		 MAYHEM озаглавили новый альбом

15 июл 2005 : 		 MAYHEM выпустят коллекцию каверов и переизданий

11 янв 2005 : 		 MAYHEM номинированы на Grammy

| - |
|||| 28 янв 2018

Видео с выступления MAYHEM

*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления группы MAYHEM, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:

Intro
"Funeral Fog"
"Freezing Moon"
"Cursed In Eternity"
"Pagan Fears"
"Life Eternal"
"From The Dark Past"
"Buried By Time And Dust"
"De Mysteriis Dom Sathanas"

MAYHEM Live At Wacken Open Air 2017; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming



Like!+7Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

YNWA
28 янв 2018, 17:47		Занимательно.

KILL GRAVE
28 янв 2018, 20:50		Властелины хаоса.

kircore
29 янв 2018, 02:20		Bring us the goat.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 863

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом