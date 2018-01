28 янв 2018



Видео с выступления MAYHEM Профессиональное видео с выступления группы MAYHEM, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



Intro

"Funeral Fog"

"Freezing Moon"

"Cursed In Eternity"

"Pagan Fears"

"Life Eternal"

"From The Dark Past"

"Buried By Time And Dust"

"De Mysteriis Dom Sathanas"









