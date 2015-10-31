28 янв 2018



Эксклюзивный сингл JUDAS PRIEST выйдет с Metal Hammer Немецкий журнал Metal Hammer опубликовал следующее сообщение:



«JUDAS PRIEST были на обложке первого номера Metal Hammer Germany в 1984 году. И сейчас, с выходом их новой работы, мы рады представить всем вам эксклюзивный 7"-сингл!



В него войдет заглавная тема из нового альбома, ‘Firepower’, а также концертная запись ‘Breaking The Law’, записанная на фестивале Wacken Open Air (она никогда не выходила на виниле до этого), а сам сингл не будет выпущен отдельно от журнала.



Но это еще не все, Metal Hammer первыми представят на физическом носителе новую песню PRIEST, ведь оформившие предзаказ смогут получить журнал уже начиная с 14 февраля!»





















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