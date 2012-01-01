29 янв 2018



PHILIP ANSELMO запланировал операцию PHILIP ANSELMO сообщил, что уже на этой неделе ему проведут последнюю операцию из серии корректирующих процедур, которые позволят ему справиться с болями в спине, шее и коленях, заработанных в бесконечных турне за последние годы.



«Я лягу под нож в среду. У меня запланирована новая операция, которая должна к чертям избавить меня от той хрени, от которой я страдал долбаные лет десять, и, каналья, когда эта лабуда уйдёт, я буду чувствовать себя намного лучше, чувак. Что означает, что у меня всё будет лучше, а это значит, что я смогу сделать больше работы, дать больше концертов и быть на них куда более подвижным, ну и подобная херь. Так что всё практически заиппочичек!»















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