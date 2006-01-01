29 янв 2018



Видео с текстом от MINISTRY MINISTRY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Wargasm", которая взята из нового альбома "AmeriKKKant", выход которого намечен на девятое марта на Nuclear Blast Records. В качестве гостей в записи приняли участие DJ Swamp (Beck), Burton C. Bell (FEAR FACTORY), Arabian Prince (N.W.A.) и Lord Of The Cello:



01. I Know Words

02. Twilight Zone

03. Victims Of A Clown

04. TV5/4Chan

05. We're Tired Of It

06. Wargasm

07. Antifa

08. Game Over

09. AmeriKKKa















+1 -3



( 1 )





просмотров: 905

