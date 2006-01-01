Видео с текстом от MINISTRY

MINISTRY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Wargasm", которая взята из нового альбома "AmeriKKKant", выход которого намечен на девятое марта на Nuclear Blast Records. В качестве гостей в записи приняли участие DJ Swamp (Beck), Burton C. Bell (FEAR FACTORY), Arabian Prince (N.W.A.) и Lord Of The Cello:
01. I Know Words
02. Twilight Zone
03. Victims Of A Clown
04. TV5/4Chan
05. We're Tired Of It
06. Wargasm
07. Antifa
08. Game Over
09. AmeriKKKa
СергейКончевский
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