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*The Sword*



28 янв 2018 : 		 Новая песня THE SWORD

12 окт 2017 : 		 THE SWORD приступили к записи

1 авг 2017 : 		 Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD

7 июн 2017 : 		 Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD

8 апр 2017 : 		 Концертный релиз THE SWORD выйдет весной

12 авг 2016 : 		 THE SWORD в акустике

12 июн 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста THE SWORD

15 апр 2016 : 		 THE SWORD выпустят винил с госпелом

28 окт 2015 : 		 THE SWORD выпустят винил

11 авг 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

31 июл 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

24 июл 2015 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет на виниле

17 июл 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

9 июл 2015 : 		 Новый сингл THE SWORD выйдет в июле

2 июл 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

3 июн 2015 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет в августе

2 фев 2015 : 		 THE SWORD войдут в студию в марте

14 фев 2014 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

16 янв 2014 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

11 июн 2013 : 		 THE SWORD планируют выпуск нового пива

29 апр 2013 : 		 Новое видео THE SWORD

28 дек 2012 : 		 Лимитированный винил THE SWORD

17 ноя 2012 : 		 Новое видео THE SWORD

22 окт 2012 : 		 Новая песня THE SWORD

3 окт 2012 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

25 сен 2012 : 		 Новая песня THE SWORD

19 сен 2012 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет на кассете

16 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома THE SWORD

10 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE SWORD

30 авг 2012 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет в октябре

27 июн 2012 : 		 THE SWORD исполнили четыер новых песни

6 июн 2012 : 		 Название нового альбома THE SWORD

23 май 2012 : 		 THE SWORD выпускают лимитированный сингл

2 май 2012 : 		 Ранее неопубликованный трек THE SWORD доступен на iTunes

27 мар 2012 : 		 THE SWORD на RAZOR & TIE

10 ноя 2011 : 		 Видео с выступления THE SWORD

18 окт 2011 : 		 Новый ударник THE SWORD

1 апр 2011 : 		 Новое видео THE SWORD

4 дек 2010 : 		 Видео с выступления THE SWORD

29 ноя 2010 : 		 Новое видео THE SWORD

5 ноя 2010 : 		 Временный ударник THE SWORD

13 окт 2010 : 		 Из THE SWORD ушёл барабанщик

25 авг 2010 : 		 Новое видео THE SWORD

21 авг 2010 : 		 Новый альбом THE SWORD доступен для прослушивания

17 авг 2010 : 		 EPK от THE SWORD

12 июл 2010 : 		 Новая песня THE SWORD

30 июн 2010 : 		 Трек-лист нового альбома THE SWORD

26 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома THE SWORD

3 июн 2010 : 		 Видео THE SWORD на кавер-версию THIN LIZZY

30 апр 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома THE SWORD

10 апр 2010 : 		 THE SWORD завершили запись альбома

15 мар 2010 : 		 Новый альбом THE SWORD будет концептуальным

21 фев 2010 : 		 THE SWORD запишут кавер на THIN LIZZY

13 фев 2010 : 		 MATT BAYLES будет продюсировать THE SWORD

21 авг 2009 : 		 THE SWORD завершили написание материала для альбома

8 апр 2009 : 		 Lars Ulrich выступил вместе с THE SWORD

9 апр 2008 : 		 Питерский концерт METALLICA будут открывать DOWN и THE SWORD

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Новая песня THE SWORD

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"Deadly Nightshade", новая песня группы THE SWORD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Used Future", выход которого запланирован на 23 марта.



THE SWORD To Release 'Used Future' Album In March; Listen To First Single 'Deadly Nightshade'




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