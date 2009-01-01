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*Loudness*



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20 апр 2017 : 		 Иммиграционная политика Трампа сорвала американский тур LOUDNESS

23 ноя 2015 : 		 JAKE E. LEE о LOUDNESS

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30 сен 2015 : 		 Переиздание LOUDNESS выйдет в ноябре

30 июл 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

21 июл 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

19 май 2015 : 		 LOUDNESS выступят с MIKE VESCERA

27 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома LOUDNESS

15 апр 2014 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет в июне

9 апр 2014 : 		 LOUDNESS исполнили новую песню

25 май 2013 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

11 май 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления LOUDNESS

16 апр 2013 : 		 Вокалист HIBRIA выступил с LOUDNESS

4 мар 2013 : 		 Новый альбом группы вокалиста LOUDNESS выйдет в апреле

25 фев 2013 : 		 MIKE VESCERA выступит с LOUDNESS

25 сен 2012 : 		 Семплы новых песен LOUDNESS

20 авг 2012 : 		 Семплы новых песен LOUDNESS

16 май 2012 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

10 май 2012 : 		 LOUDNESS на FROSTBYTE MEDIA

9 сен 2011 : 		 Семплы нового альбома LOUDNESS

22 авг 2011 : 		 Детали нового альбома LOUDNESS

14 май 2011 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

18 янв 2011 : 		 Новый сингл LOUDNESS

9 июн 2010 : 		 6 песен из нового альбома LOUDNESS

8 июн 2010 : 		 Новое видео LOUDNESS

9 май 2010 : 		 Обложка нового альбома LOUDNESS

28 мар 2010 : 		 Трек-лист нового альбома LOUDNESS

5 мар 2010 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет в мае

22 дек 2009 : 		 Новый концертный релиз от LOUDNESS

25 июн 2009 : 		 Новое видео LOUDNESS

18 май 2009 : 		 Доступны семплы нового альбома LOUDNESS

26 фев 2009 : 		 LOUDNESS выпустят новый альбом в мае

17 сен 2008 : 		 LOUDNESS выпускают 4-х дисковый DVD

20 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме LOUDNESS

18 июн 2006 : 		 Новый концертный DVD от LOUDNESS выйдет в августе

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Новое видео LOUDNESS

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"Soul On Fire", новое видео группы LOUDNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rise To Glory", выпущенного 26 января на earMUSIC:

01. Soul On Fire
02. I'm Still Alive
03. Go For Broke
04. Until I See The Light
05. The Voice
06. Massive Tornado
07. Kama Sutra (instrumental)
08. No Limits
09. Bad Loser
10. Rise To Glory
11. Rain
12. Who And For Whom



Video Premiere: LOUDNESS's 'Soul On Fire'




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