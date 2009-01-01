Новое видео LOUDNESS

"Soul On Fire", новое видео группы LOUDNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rise To Glory", выпущенного 26 января на earMUSIC:
01. Soul On Fire
02. I'm Still Alive
03. Go For Broke
04. Until I See The Light
05. The Voice
06. Massive Tornado
07. Kama Sutra (instrumental)
08. No Limits
09. Bad Loser
10. Rise To Glory
11. Rain
12. Who And For Whom
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).