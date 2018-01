27 янв 2018



Новый альбом BULLET выйдет весной BULLET выпустят новую работу, получившую название "Dust To Gold", 20 апреля на Steamhammer/SPV:



01. Speed And Attack

02. Ain't Enough

03. Rogue Soldier

04. Fuel The Fire

05. One More Round

06. Highway Love

07. Wildfire

08. Screams In The Night

09. Forever Rise

10. The Prophecy

11. Hollow Grounds

12. Dust To Gold















