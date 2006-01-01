Барабанщик DESTRUCTION об уходе

Барабанщик DESTRUCTION Wawrzyniec "Vaaver" Dramowicz объяснил причины, по которым покидает состав коллектива:
«Никогда не просто сделать сложнее решение. Для меня настал момент расстаться с DESTRUCTION — группой, в которой я пробыл почти десять лет, моими братьями и моими лучшими корешами. Помимо этого, они замечательнейшие музыканты, играть с которыми для меня всегда в радость.
Восемь лет с DESTRUCTION значит куда больше, чем можно описать словами. Мы выходили на сцену более пятисот раз, и накрутили изрядное количество километров... умноженное как минимум на два! Но настал момент перевести мою карьеру в более спокойное русло в окружение семьи. В тоже время, DESTRUCTION нужно штурмовать новые горизонты и принимать новый вызов, чтобы развивать карьеру.
Я бы хотел поблагодарить Schmier'a и Mike'a за возможность стать частью группы. Я прикладывал максимальные усилия, чтобы улучшить и развить звучание и кач команды благодаря своим умениями. Я видел фанатов, приходивших на наши шоу и автограф-сессии по всему миру со слезами на глазах... просто от счастья, что они видят тех, кого слушали еще в начале 80-х. Это просто невероятный опыт, забыть который просто нереально! И я желаю парням только наилучшего. Я знаю, что вы подберете правильную замену на мое место, человека, обладающего навыками и преданностью, которые заслуживает эта невероятная группа.
Однако я не ухожу из дела насовсем, это лишь перемены в жизни, через которые мы все так или иначе проходим. когда настает момент приспособится под новые обстоятельства. Надеюсь, что однажды мы еще встретимся!»
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