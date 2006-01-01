Из BORKNAGAR ушёл гитарист

Норвежские металлисты BORKNAGAR расстались с гитаристом Jens'ом F. Ryland'jом. Заявление от группы гласит: «Мы хотели бы поблагодарить и выразить ему признательность за всё то время, что он был с нами на сцене и вне неё за последние 20 лет. Удачи во всех будущих начинаниях!»
В данный момент коллектив работает над новым студийным альбомом, выход которого намечен на конец этого года или начало следующего.
YNWA
rassol
YNWA
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