29 янв 2018



Из BORKNAGAR ушёл гитарист Норвежские металлисты BORKNAGAR расстались с гитаристом Jens'ом F. Ryland'jом. Заявление от группы гласит: «Мы хотели бы поблагодарить и выразить ему признательность за всё то время, что он был с нами на сцене и вне неё за последние 20 лет. Удачи во всех будущих начинаниях!»



В данный момент коллектив работает над новым студийным альбомом, выход которого намечен на конец этого года или начало следующего.











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