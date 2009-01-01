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*Clutch*



28 янв 2018 : 		 CLUTCH завершили работу над альбомом

10 янв 2018 : 		 CLUTCH отправились в студию

22 июн 2017 : 		 Бокс-сет CLUTCH выйдет летом

16 июн 2017 : 		 CLUTCH исполнили новые песни

3 фев 2017 : 		 CLUTCH о ближайших планах

14 ноя 2016 : 		 CLUTCH начнут сочинять в начале 2017 года

7 окт 2016 : 		 Сборник CLUTCH выйдет на виниле

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

1 авг 2016 : 		 Новое видео CLUTCH

8 июн 2016 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к CLUTCH

20 май 2016 : 		 Гитарист CORROSION OF CONFORMITY присоединился на сцене к CLUTCH

16 апр 2016 : 		 CLUTCH выпустят винил с нереализованными песнями

3 дек 2015 : 		 Вокалист CLUTCH о парижских событиях

12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах CLUTCH

29 июл 2015 : 		 Новое видео CLUTCH

9 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

15 июн 2015 : 		 Новый альбом CLUTCH выйдет в третью неделю сентября

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления CLUTCH

20 май 2015 : 		 Новый альбом CLUTCH выйдет в сентябре

1 янв 2015 : 		 CLUTCH исполнили новые песни

11 май 2014 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

17 апр 2014 : 		 Переиздание CLUTCH выйдет в июне

8 апр 2014 : 		 CLUTCH работают над альбомом

31 янв 2014 : 		 CLUTCH планируют выпуск сингла

14 ноя 2013 : 		 Видео с выступления CLUTCH

26 окт 2013 : 		 Концертный релиз CLUTCH выйдет в ноябре

20 сен 2013 : 		 Группа гитариста CLUTCH выпускает дебютную работу

15 сен 2013 : 		 Фронтмену CLUTCH сделают операцию

29 авг 2013 : 		 Новое видео CLUTCH

22 апр 2013 : 		 Акустика от CLUTCH

13 мар 2013 : 		 Видео с текстом от CLUTCH

5 фев 2013 : 		 Видео с текстом от CLUTCH

29 янв 2013 : 		 Видео с выступления CLUTCH

17 янв 2013 : 		 Вокалист CLUTCH на новом альбоме POLKADOT CADAVER

10 янв 2013 : 		 Новая песня CLUTCH

25 дек 2012 : 		 CLUTCH исполнили новый трек

19 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома CLUTCH

16 окт 2012 : 		 Название нового альбома CLUTCH

15 авг 2012 : 		 CLUTCH начали работу над новым альбомом

23 июл 2012 : 		 CLUTCH исполнили новый трек

20 июн 2012 : 		 Вышел лимитированный сингл CLUTCH

17 апр 2012 : 		 CLUTCH исполнили новый трек

10 фев 2012 : 		 Винил CLUTCH выйдет в феврале

25 сен 2011 : 		 CLUTCH исполнили новый трек

26 авг 2011 : 		 CLUTCH и New Belgian Brewing выпускают именной сорт пива

30 май 2011 : 		 Первое акустическое выступление CLUTCH

12 мар 2011 : 		 Новая песня CLUTCH

9 фев 2011 : 		 Детали переиздания CLUTCH

1 фев 2011 : 		 Сниппет нового трека CLUTCH

9 янв 2011 : 		 Детали переиздания альбома CLUTCH

18 авг 2010 : 		 Переиздание CLUTCH выйдет с бонус-DVD

23 июн 2010 : 		 CLUTCH записывают акустический ЕР

4 май 2010 : 		 Трейлер нового DVD CLUTCH

7 апр 2010 : 		 Детали концертного DVD CLUTCH

27 ноя 2009 : 		 Предновогодние концерты CLUTCH будут записаны для предстоящего DVD

9 июл 2009 : 		 Новый альбом CLUTCH доступен для прослушивания целиком

18 май 2009 : 		 Новая песня от CLUTCH

9 апр 2009 : 		 Подробности о новом альбоме CLUTCH

24 мар 2007 : 		 CLUTCH удостоились звания классической рок-группы

11 апр 2006 : 		 CLUTCH: Легенды стоунер-рока в Москве

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|||| 28 янв 2018

CLUTCH завершили работу над альбомом

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CLUTCH завершили запись нового альбома в студии Sputnik Sound в Нэшвилле вместе с Vance'ом Powell'ом (THE WHITE STRIPES, RED FANG).



CLUTCH Completes Recording New Album





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