29 янв 2018



Видео с выступления GEOFF TATE Бывший вокалист QUEENSRŸCHE и нынешний фронтмен OPERATION: MINDCRIME Geoff Tate продолжает отмечать тридцатилетие с момента выхода альбома "Operation: Mindcrime" — видео с шоу 24 января в Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen, Нидерланды, доступно для просмотра ниже.















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