29 янв 2018



DON DOKKEN и GEORGE LYNCH исполнили DOKKEN George Lynch присоединился на сцене к Don'y Dokken'y на выступлении в рамках "Ultimate 'NAMM' Night" в отеле Hilton, Anaheim, California, для исполнения классики DOKKEN: "Kiss Of Death" и "Tooth And Nail".















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