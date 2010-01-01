HELLYEAH на полпути к завершению работы над новым альбомом. Об этом рассказал барабанщик команды, Vinnie Paul:
«Я бы сказал, что мы приближаемся к отметке 50% в работе над новым диском. Мы по полной в теме и готовы выпустить много музыки, и это охренеть как круто, чувачок. Каждая запись после "Blood For Blood" была для нас как огромная гора, и мы создавали и создавали эту пластинку и достигли плато, которое, я знаю, должно стать... Оно должно стать "Unden!able"».
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