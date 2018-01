29 янв 2018



FOO FIGHTERS удостоились Грэмми в категории «Лучшая рок-песня» FOO FIGHTERS были удостоены Грэмми в категории «Лучшая рок-песня» во время 60-й ежегодной церемонии Grammy Awards, которая состоялась 28 января в Madison Square Garden (Нью-Йорк-Сити). FOO FIGHTERS были номинированы за песню "Run" из альбома 2017 года "Concrete And Gold".



Кроме того, номинантами в этой категории были:



METALLICA - "Atlas, Rise!"

K. FLAY - "Blood in the Cut"

NOTHING MORE - "Go To War"

FOO FIGHTERS - "Run"

AVENGED SEVENFOLD - "The Stage".











+4 -4



( 3 )





просмотров: 872