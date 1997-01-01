FOO FIGHTERS удостоились Грэмми в категории «Лучшая рок-песня»
FOO FIGHTERS были удостоены Грэмми в категории «Лучшая рок-песня» во время 60-й ежегодной церемонии Grammy Awards, которая состоялась 28 января в Madison Square Garden (Нью-Йорк-Сити). FOO FIGHTERS были номинированы за песню "Run" из альбома 2017 года "Concrete And Gold".
Кроме того, номинантами в этой категории были:
METALLICA - "Atlas, Rise!"
K. FLAY - "Blood in the Cut"
NOTHING MORE - "Go To War"
FOO FIGHTERS - "Run"
AVENGED SEVENFOLD - "The Stage".
YNWA
EMH
Kliops144
Хз, чего ты взъелся на них.) Хороший альбом и замечательная песня. Я бы даже осмелился назвать одной из лучших в их репертуаре, типичные узнаваемые FF. А в списке номинантов сошла бы еще Металлика, но этот топорный "Атлас" и в подметки не годится проникновенной "Run".
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