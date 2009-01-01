29 янв 2018



MASTODON взяли Грэмми MASTODON получили Грэмми в категории "Best Metal Performance" на церемонии, проходившей 28 января в Madison Square Garden, New York City. Организаторы решили в этом году не включать в трансляцию вручение наград рок и металл артистам.



Brann Dailor: «Это очень круто для нас и для всего тяжелого металла. Это один из самых классных жанров, в котором играют одни из самых талантливых и технически одаренных музыкантов».



Brann также поблагодарил поклонников Атланты за то, что те поддерживали группу на протяжении 18 лет.



Номинанты:



AUGUST BURNS RED - "Invisible Enemy"

BODY COUNT - "Black Hoodie"

CODE ORANGE - "Forever"

MASTODON - "Sultan's Curse"

MESHUGGAH - "Clockworks"















+8 -5



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