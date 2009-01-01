MASTODON взяли Грэмми

MASTODON получили Грэмми в категории "Best Metal Performance" на церемонии, проходившей 28 января в Madison Square Garden, New York City. Организаторы решили в этом году не включать в трансляцию вручение наград рок и металл артистам.
Brann Dailor: «Это очень круто для нас и для всего тяжелого металла. Это один из самых классных жанров, в котором играют одни из самых талантливых и технически одаренных музыкантов».
Brann также поблагодарил поклонников Атланты за то, что те поддерживали группу на протяжении 18 лет.
Номинанты:
AUGUST BURNS RED - "Invisible Enemy"
BODY COUNT - "Black Hoodie"
CODE ORANGE - "Forever"
MASTODON - "Sultan's Curse"
MESHUGGAH - "Clockworks"
YNWA
LU777
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).