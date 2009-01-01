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*Mastodon*



29 янв 2018 : 		 MASTODON взяли Грэмми

10 сен 2017 : 		 MASTODON исполняют новую песню

1 сен 2017 : 		 Новая песня MASTODON

28 авг 2017 : 		 Новый ЕР MASTODON выйдет осенью

26 авг 2017 : 		 Новое видео MASTODON

1 авг 2017 : 		 Новое видео MASTODON

12 июл 2017 : 		 Видео с выступления MASTODON

30 май 2017 : 		 Гитарист MASTODON о Крисе Корнелле

24 май 2017 : 		 Гитарист MASTODON сыграл свадьбу

6 май 2017 : 		 Колыбельные от MASTODON

18 апр 2017 : 		 Гитарист MASTODON не очень любит читать негативные комментарии о его музыке

4 апр 2017 : 		 MASTODON в 'Jimmy Kimmel Live!'

20 мар 2017 : 		 MASTODON представили три новые песни

17 мар 2017 : 		 Новое видео MASTODON

9 мар 2017 : 		 Новая песня MASTODON

3 фев 2017 : 		 Новая песня MASTODON

27 янв 2017 : 		 Новое видео MASTODON

27 янв 2017 : 		 Новый альбом MASTODON выйдет весной

26 янв 2017 : 		 Фрагмент нового трека MASTODON

23 янв 2017 : 		 Тизер нового альбома MASTODON

25 ноя 2016 : 		 Гитарист MASTODON сломал ногу

23 ноя 2016 : 		 MASTODON завершили работу над альбомом

31 окт 2016 : 		 MASTODON завершают работу над альбомом

4 окт 2016 : 		 MASTODON работают с BRENDAN'ом O'BRIEN'ом

4 окт 2016 : 		 MASTODON очень довольны новым материалом

30 авг 2016 : 		 MASTODON начнут запись осенью

10 июн 2016 : 		 Гитарист MASTODON стал эндорсером ESP

4 май 2016 : 		 У MASTODON "более, чем достаточно" материала для нового альбома

12 апр 2016 : 		 Гитарист MASTODON представил именную модель гитар от EPIPHONE

20 янв 2016 : 		 Песня MASTODON из "Игры Престолов" выйдет на виниле

11 ноя 2015 : 		 Вышел новый ЕР MASTODON

14 окт 2015 : 		 Лидер MASTODON: "У моей жены рак груди"

28 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления MASTODON

21 июл 2015 : 		 MASTODON отменили ряд выступлений по «личным семейным причинам»

24 июн 2015 : 		 Гитарист MASTODON: «Я охренеть как ненавижу хэви-металл»

20 июн 2015 : 		 Новое видео MASTODON

2 июн 2015 : 		 Музыкантов MASTODON «убили» в «Игре престолов»

21 май 2015 : 		 Барабанщик MASTODON: «METALLICA воплотила американскую мечту для новых металл-команд»

21 май 2015 : 		 Басист MASTODON: «METALLICA была весомой причиной того, что я взял в руки бас»

11 мар 2015 : 		 Новая песня MASTODON

10 мар 2015 : 		 Фрагмент нового трека MASTODON

3 мар 2015 : 		 MASTODON выпустят специальный винил

3 фев 2015 : 		 Альбомы MASTODON выйдут на виниле

27 янв 2015 : 		 Басист MASTODON: "Мы просто сочиняем то, что нам нравится и нам нравится то, что мы сочиняем!"

19 янв 2015 : 		 Вокалист MASTODON о новом материале

29 окт 2014 : 		 MASTODON в "The Late Show With David Letterman"

30 сен 2014 : 		 Новое видео MASTODON

17 сен 2014 : 		 MASTODON в "Jimmy Kimmel Live!"

13 авг 2014 : 		 За кулисами с MASTODON

30 июл 2014 : 		 Вокалист MASTODON работает над членом

27 июн 2014 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового альбома MASTODON

27 июн 2014 : 		 Переиздание первого альбома MASTODON выйдет в августе

21 июн 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

12 июн 2014 : 		 Новое видео MASTODON

3 июн 2014 : 		 Новая песня MASTODON

24 май 2014 : 		 Фрагмент новой песни MASTODON

29 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MASTODON

17 апр 2014 : 		 Новая песня MASTODON

5 апр 2014 : 		 Название нового альбома MASTODON

3 фев 2014 : 		 MASTODON завершают работу над альбомом

10 янв 2014 : 		 "Call Of The Mastodon" выйдет на виниле

7 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD MASTODON

21 ноя 2013 : 		 MASTODON нашли продюсера

16 ноя 2013 : 		 MASTODON запустили собственное пиво

28 окт 2013 : 		 Концерт MASTODON выйдет в декабре

24 сен 2013 : 		 MASTODON начнут запись в ноябре

4 июл 2013 : 		 Гитарист MASTODON: "У нас готово 25-30 песен для альбома"

7 май 2013 : 		 MASTODON работают над песнями к новому альбому

4 дек 2012 : 		 Песня MASTODON в 'Monsters University'

1 авг 2012 : 		 MASTODON и FEISTвыпустили цифровую версию сплит-сингла

16 июн 2012 : 		 Качественное видео с выступления MASTODON

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта MASTODON

24 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

23 апр 2012 : 		 Барабанщик MASTODON: «Я всегда удивляюсь, когда кто-то покупает наши записи»

22 апр 2012 : 		 Песни MASTODON, FEIST доступны для прослушивания

9 апр 2012 : 		 Обложка нового сингла MASTODON

3 апр 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

27 янв 2012 : 		 Видео с выступления MASTODON

24 янв 2012 : 		 Новое видео MASTODON

3 дек 2011 : 		 MASTODON о номинации на Грэмми

24 ноя 2011 : 		 Маска от MASTODON

16 ноя 2011 : 		 Рассказ о виниловом издании MASTODON

7 ноя 2011 : 		 Видео с концерта MASTODON

19 окт 2011 : 		 MASTODON в 'Later... With Jools Holland'

7 окт 2011 : 		 MASTODON в 'Late Show With David Letterman'

27 сен 2011 : 		 Новый альбом MASTODON выйдет на виниле

22 сен 2011 : 		 Новое видео MASTODON

21 сен 2011 : 		 Новый альбом MASTODON доступен для прослушивания

6 сен 2011 : 		 Новая песня MASTODON

16 авг 2011 : 		 Новая песня MASTODON

6 авг 2011 : 		 MASTODON сотрудничают с Total Immersion для создания дополненной реальности альбома “The Hunter”

4 авг 2011 : 		 Трек-лист нового альбома MASTODON

26 июл 2011 : 		 Детали лимитированного издания нового альбома MASTODON

25 июл 2011 : 		 Новая песня MASTODON

14 июл 2011 : 		 Трейлер нового альбома MASTODON

7 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома MASTODON

3 июл 2011 : 		 Видео с выступелния MASTODON

28 июн 2011 : 		 Новое видео MASTODON

20 июн 2011 : 		 Названия новых песен MASTODON

10 июн 2011 : 		 Название нового альбома MASTODON

24 май 2011 : 		 Название новых песен MASTODON

19 май 2011 : 		 BRENT HINDS представляет WEST END MOTEL

3 мар 2011 : 		 Фрагмент нового концертного релиза MASTODON

23 фев 2011 : 		 Фрагмент нового концертного релиза MASTODON

15 фев 2011 : 		 Фрагмент нового концертного релиза MASTODON

6 фев 2011 : 		 Концертный релиз MASTODON

25 ноя 2010 : 		 Отпразднуй рождество с MASTODON

12 ноя 2010 : 		 Новый бокс-сет от MASTODON

25 июн 2010 : 		 Новая песня MASTODON

21 июн 2010 : 		 MASTODON выпустят новый миньон

25 май 2010 : 		 MASTODON отменили летний тур

13 ноя 2009 : 		 Королевское издание MASTODON

14 окт 2009 : 		 MASTODON запишут концерт в Чикаго

10 июн 2009 : 		 Новое видео MASTODON

2 июн 2009 : 		 MASTODON о туре "Crack The Skye"

4 мар 2009 : 		 В предстоящем турне MASTODON будут исполнять новый альбом целиком

28 янв 2009 : 		 Обложка нового альбома MASTODON

9 окт 2008 : 		 MASTODON: тяжелое ранение вдохновило вокалиста на новый альбом

21 июл 2008 : 		 MASTODON опровергли слухи о новом альбоме

23 май 2008 : 		 MASTODON объявили продюсера нового альбома

7 апр 2008 : 		 MASTODON готовят новый альбом

3 мар 2008 : 		 Песня MASTODON будет использована в компьютерной игре

26 окт 2006 : 		 Видео MASTODON "Colony Of Birchmen" в сети

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|||| 29 янв 2018

MASTODON взяли Грэмми

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MASTODON получили Грэмми в категории "Best Metal Performance" на церемонии, проходившей 28 января в Madison Square Garden, New York City. Организаторы решили в этом году не включать в трансляцию вручение наград рок и металл артистам.

Brann Dailor: «Это очень круто для нас и для всего тяжелого металла. Это один из самых классных жанров, в котором играют одни из самых талантливых и технически одаренных музыкантов».

Brann также поблагодарил поклонников Атланты за то, что те поддерживали группу на протяжении 18 лет.

Номинанты:

AUGUST BURNS RED - "Invisible Enemy"
BODY COUNT - "Black Hoodie"
CODE ORANGE - "Forever"
MASTODON - "Sultan's Curse"
MESHUGGAH - "Clockworks"



MASTODON Wins




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

YNWA
29 янв 2018, 18:42		Молорики!

LU777
30 янв 2018, 00:37		Какая странная подборка .......


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