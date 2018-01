сегодня



Биография бывшего гитариста JUDAS PRIEST выйдет осенью 18 сентября Da Capo Press выпустит книгу воспоминаний бывшего гитариста JUDAS PRIEST Kenneth'a "K.K." Downing'a под названием "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest", написанную в соавторстве с Mark'ом Eglinton'ом, ранее работавшим над "Official Truth, 101 Proof" Rex'a Brown'a и "Confessions Of A Heretic" Adam'a "Nergal" Darski.











