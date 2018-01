29 янв 2018



Новое видео PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS Группа PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS (бывшая PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND), в состав которой входят гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell, три его сына — Todd, Dane и Tyla — а также вокалист Neil Starr, опубликовала видео на композицию "Dark Days", взятую из дебютного альбома "The Age Of Absurdity":



01. Ringleader

02. Freak Show

03. Skin And Bones

04. Gypsy Kiss

05. Welcome To Hell

06. Dark Days

07. Dropping The Needle

08. Step Into The Fire

09. Get On Your Knees

10. High Rule

11. Into The Dark

12. Silver Machine (HAWKWIND cover feat. Dave Brock of HAWKWIND)*



* only included in the first pressing of the CD version of the album















