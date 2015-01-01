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*Bulletboys*



29 янв 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

11 янв 2018 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

10 янв 2018 : 		 Новое видео BULLETBOYS

10 ноя 2016 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

14 апр 2016 : 		 BULLETBOYS на FRONTIERS MUSIC SRL

2 сен 2015 : 		 Новое видео BULLETBOYS

31 авг 2015 : 		 Вокалист BULLETBOYS арестован в Тампе

21 май 2015 : 		 Новая песня BULLETBOYS

13 май 2015 : 		 Новый альбом BULLETBOYS выйдет в июне

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|||| 29 янв 2018

Новая песня BULLETBOYS

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"From Out Of The Skies", новая песня группы BULLETBOYS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "From Out Of The Skies", выход которого запланирован на 23 марта на Frontiers Music Srl:

01. Apocalypto
02. D-Evil
03. From Out Of The Skies
04. Hi-Fi Drive By
05. Losing End Again
06. Whatcha Don't
07. P.R.A.B.
08. Sucker Punch
09. Switchblade Butterfly
10. Once Upon A Time



BULLETBOYS: Listen To 'From Out Of The Skies' Title Track






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