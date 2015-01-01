Новая песня BULLETBOYS

"From Out Of The Skies", новая песня группы BULLETBOYS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "From Out Of The Skies", выход которого запланирован на 23 марта на Frontiers Music Srl:
01. Apocalypto
02. D-Evil
03. From Out Of The Skies
04. Hi-Fi Drive By
05. Losing End Again
06. Whatcha Don't
07. P.R.A.B.
08. Sucker Punch
09. Switchblade Butterfly
10. Once Upon A Time
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