29 янв 2018



Новая песня BULLETBOYS "From Out Of The Skies", новая песня группы BULLETBOYS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "From Out Of The Skies", выход которого запланирован на 23 марта на Frontiers Music Srl:



01. Apocalypto

02. D-Evil

03. From Out Of The Skies

04. Hi-Fi Drive By

05. Losing End Again

06. Whatcha Don't

07. P.R.A.B.

08. Sucker Punch

09. Switchblade Butterfly

10. Once Upon A Time



















+0 -1









просмотров: 125