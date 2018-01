29 янв 2018



Новое видео SUSPERIA "The Lyricis", новое видео группы SUSPERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Lyricis", выходящего 16 марта:



01. I Entered

02. Heretic

03. The Lyricist

04. My Darkest Moment

05. Day I Died

06. Void

07. Feed The Fire

08. Whore Of Man

09. Come Alive



Запись материала проходила в трех норвежских студиях с февраля 2015 по май 2016. Сведение и мастеринг проводил в Strand Studio (CHROME DIVISION, THE WRETCHED END, IN VAIN) Marius Strand, а обложку создал Vincent Fouquet.















