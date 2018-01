сегодня



MEGADETH вспомнят по альбому в месяц MEGADETH отметят 35-летие творческой деятельности различными событиями: выпуском эксклюзивного мерчендайза, специальными релизами и уникальными выступлениями. В ходе разговора на прошлых выходных David Ellefson рассказал в интервью Jimmy Kay'ю:



«Имея за плечами 15 альбомов, мы будет чествовать по альбому в месяц, иногда по два. Так, на январь выпали "Dystopia" и "So Far, So Good... So What!", которые вышли в январе 2016-го и 1988-го года соответственно. Так что такой вот у нас план. Ну и всё лето мы будем играть на фестивалях».



На вопрос о том, что означает «чествовать по альбому в месяц», David ответил:



«Мы чествуем их в рамках "35 Years Of Megadeth". Возможно, на концертах мы будем больше играть песен из этих дисков. Есть кое-что из мерчендайза для поклонников. Мы приготовили настоящую феерию, чтобы поблагодарить поклонников за то, что они 35 лет с группой!»















