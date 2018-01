30 янв 2018



Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY штурмует чарты Новая работа BLACK LABEL SOCIETY, "Grimmest Hits", попала на четвертую строчку Billboard Current Charts, первое место в Billboard Hard Music, #1 Independent, #2 Rock Charts, а также заняла первое место по продажам в Best Buy, опередив Fall Out Boy. Альбом также стал первым в iTunes Top Rock Albums Chart и седьмым в Overall Top Albums Chart.















