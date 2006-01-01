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*Suffocation*



30 янв 2018 : 		 У бывшего гитариста SUFFOCATION рак

20 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

12 май 2017 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

10 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

15 апр 2017 : 		 Новая песня SUFFOCATION

13 апр 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SUFFOCATION

16 сен 2015 : 		 У SUFFOCATION готовы «8—9 песен»

29 июн 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления SUFFOCATION

6 июн 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

24 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

18 май 2013 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

6 май 2013 : 		 "Human Waste" SUFFOCATION выйдет на виниле

26 мар 2013 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

5 мар 2013 : 		 Вокалист DYING FETUS поедет в тур с SUFFOCATION

22 фев 2013 : 		 Новое видео SUFFOCATION

25 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

15 янв 2013 : 		 Новая песня SUFFOCATION

28 дек 2012 : 		 Трейлер нового альбома SUFFOCATION

21 дек 2012 : 		 Видео с текстом от SUFFOCATION

14 дек 2012 : 		 Новая песня SUFFOCATION

7 дек 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SUFFOCATION

1 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома SUFFOCATION

30 окт 2012 : 		 Фронтмен SUFFOCATION утверждает, что не собирается покидать группу

9 окт 2012 : 		 Детали нового альбома SUFFOCATION

28 мар 2012 : 		 Басист SUFFOCATION: «Ещё не конец!»

25 мар 2012 : 		 DAVE CULROSS о возвращении в SUFFOCATION

14 мар 2012 : 		 Бывший барабанщик SUFFOCATION считает, что его уход был “неизбежным”

5 мар 2012 : 		 Видео с выступления SUFFOCATION

23 фев 2012 : 		 Слухи об уходе барабанщика из SUFFOCATION

12 янв 2012 : 		 SUFFOCATION очень довольны материалом нового альбома

15 сен 2011 : 		 SUFFOCATION работают над новым материалом

10 янв 2010 : 		 Превью нового DVD SUFFOCATION

9 янв 2010 : 		 Mike Smith (SUFFOCATION): "Каждый день мы боремся с воздействием музыкальной индустрии"

14 ноя 2009 : 		 Новое видео SUFFOCATION

23 окт 2009 : 		 Концертный альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания

17 сен 2009 : 		 Концертный альбом SUFFOCATION выйдет в октябре

25 июн 2009 : 		 Опублкиван новый альбом SUFFOCATION

18 май 2009 : 		 Новая песня от SUFFOCATION

18 апр 2009 : 		 Подробности о новом альбоме SUFFOCATION

8 апр 2009 : 		 Новый альбом SUFFOCATION выйдет в июле

4 мар 2009 : 		 SUFFOCATION: новости из студии

18 янв 2009 : 		 SUFFOCATION готовы к студийной работе

25 сен 2008 : 		 SUFFOCATION подтвердили подписание контракта с NUCLEAR BLAST

30 апр 2008 : 		 Барабанщик SUFFOCATION примет участие в записи нового альбома PSYCHOMETRY

23 апр 2008 : 		 Подробности о новом альбоме SUFFOCATION

27 сен 2006 : 		 SUFFOCATION сняли видео "Abomination Reborn"

14 авг 2006 : 		 Новый трек SUFFOCATION в сети

25 июл 2006 : 		 Новый трек SUFFOCATION в сети

19 июл 2006 : 		 Миньон SUFFOCATION выйдет на виниле

11 июл 2006 : 		 Обнародован трек-лист нового альбома SUFFOCATION

8 июл 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома SUFFOCATION

21 июн 2006 : 		 SUFFOCATION завершили запись нового альбома

10 июн 2006 : 		 SUFFOCATION начинают записывать новый альбом

24 мар 2006 : 		 SUFFOCATION выпускают новый альбом

4 июл 2005 : 		 SUFFOCATION снимут выступление для DVD

29 янв 2004 : 		 SUFFOCATION приступили к записи диска

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У бывшего гитариста SUFFOCATION рак

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У бывшего гитарист SUFFOCATION Guy Marchais'a, записавшего с командой такие альбомы как Souls To Deny (2004), Suffocation (2006), Blood Oath (2009) и Pinnacle Of Bedlam (2013), обнаружен рак. Emily Parks запустила страничку по сбору средств под названием "Fighting For Guy", надеясь собрать 100,000. Сейчас собраноl $8,291.

«Я бы хотел поблагодарить всех за пожертвования. Это очень много для меня значит и окажет огромную помощь. Я ценю любовь и внимание от каждого, огромное всем спасибо!»

Former SUFFOCATION Guitarist GUY MARCHAIS Diagnosed With Cancer; GoFundMe Page Launched



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

StygianSaviour
30 янв 2018, 21:34		100к баксов на потенциальное лечение рака. Не даром Уолтер Уайт начал метом барыжить.
Остается только удачи пожелать.


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