У бывшего гитариста SUFFOCATION рак У бывшего гитарист SUFFOCATION Guy Marchais'a, записавшего с командой такие альбомы как Souls To Deny (2004), Suffocation (2006), Blood Oath (2009) и Pinnacle Of Bedlam (2013), обнаружен рак. Emily Parks запустила страничку по сбору средств под названием "Fighting For Guy", надеясь собрать 100,000. Сейчас собраноl $8,291.



«Я бы хотел поблагодарить всех за пожертвования. Это очень много для меня значит и окажет огромную помощь. Я ценю любовь и внимание от каждого, огромное всем спасибо!»







