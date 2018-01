все новости группы







30 янв 2018 : Новое видео SILK9



30 янв 2018



Новое видео SILK9 “I Don’t Know”, новое видео группы SILK9, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Retribution":



“Knife In My Back”

“Erased My Memories”

“I Don’t Know”

“Shattered And Stained”

