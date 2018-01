30 янв 2018



Вокалист SADIST в TREVOR AND THE WOLVES “Burn At Sunrise”, новое видео группы TREVOR AND THE WOLVES, в состав которой входит вокалист SADIST Trevor Sadist, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома проекта, "Road To Nowhere".











