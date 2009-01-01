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*Aerosmith*



30 янв 2018 : 		 LZZY HALE и BRAD WHITFORD исполняют AEROSMITH

2 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER: «У меня не было приступов»

29 сен 2017 : 		 У вокалиста AEROSMITH был припадок?

27 сен 2017 : 		 AEROSMITH отменили тур

18 сен 2017 : 		 Фотокнига AEROSMITH выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 AEROSMITH пишут новый материал

1 июн 2017 : 		 Лучшие моменты с выступлений AEROSMITH

30 май 2017 : 		 В ближайшие несколько лет AEROSMITH не уйдут со сцены

22 май 2017 : 		 AEROSMITH почтили память Криса Корнелла

12 май 2017 : 		 Участники AEROSMITH одновременно стали дедами

4 апр 2017 : 		 Вокалист AEROSMITH: «Не уверен, что это наш последний тур»

28 фев 2017 : 		 Барабанщик AEROSMITH обидел THE ROLLING STONES

1 фев 2017 : 		 Прощальный тур AEROSMITH продлится несколько лет

27 янв 2017 : 		 BRAD WHITFORD: «Не уверен, что AEROSMITH едут в прощальный тур»

14 ноя 2016 : 		 AEROSMITH объявили даты европейских гастролей

1 ноя 2016 : 		 Музыканты AEROSMITH встретились с Обамой

1 ноя 2016 : 		 Барабанщик AEROSMITH дистанцировался от встречи с Обамой

13 сен 2016 : 		 Барабанщик AEROSMITH: «Мы уже не можем давать столько концертов, как раньше»

29 июл 2016 : 		 Басист AEROSMITH о текущем состоянии группы

1 июл 2016 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Не представляю наш последний концерт»

29 июн 2016 : 		 JOE PERRY о будущем AEROSMITH

29 июн 2016 : 		 Барабанщик AEROSMITH о сольном альбоме STEVEN'a TYLER'a

22 июн 2016 : 		 AEROSMITH поедут в прощальный тур в 2017

19 июн 2016 : 		 Барабанщик AEROSMITH станет ди-джеем на радио

21 май 2016 : 		 JOE PERRY опроверг слухи о том, что AEROSMITH ищут нового вокалиста

19 май 2016 : 		 AEROSMITH допускают возможность турне без STEVEN TYLER'a

28 апр 2016 : 		 JOE PERRY: «Все хотят нового альбома AEROSMITH»

16 апр 2016 : 		 Музыканты AEROSMITH вспомнили жертв бостонского теракта

14 апр 2016 : 		 Гитарист AEROSMITH заявил, что вопрос о прощальном туре пока только рассматривается

7 апр 2016 : 		 STEVEN TYLER: «Вероятно, AEROSMITH дадут прощальный тур в 2017 году»

13 янв 2016 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Если песне можно подпевать и пританцовывать под неё, она хороша»

3 янв 2016 : 		 Фронтмен AEROSMITH выступил с группой ALICE COOPER

29 дек 2015 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Steven меня уже ничем не удивит»

18 ноя 2015 : 		 AEROSMITH ощущают себя немного брошенными

29 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD AEROSMITH

14 авг 2015 : 		 AEROSMITH бесплатно выступят на Лубянке

4 авг 2015 : 		 Сын гитариста AEROSMITH присоединился к группе на сцене

31 июл 2015 : 		 Гитарист AEROSMITH выпустит сольный альбом

30 июл 2015 : 		 Басист AEROSMITH о "Draw The Line"

24 июл 2015 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Я бы хотел записать ещё один альбом, просто не знаю, когда это будет»

15 июл 2015 : 		 Трейлер нового DVD AEROSMITH

8 июл 2015 : 		 Басист AEROSMITH: "Я чист после рака"

11 июн 2015 : 		 Новый DVD AEROSMITH выйдет в сентябре

9 июн 2015 : 		 JOE PERRY «был бы рад оказаться в студии с AEROSMITH в следующем году»

6 май 2015 : 		 AEROSMITH отмечают 40-летний юбилей "Toys In The Attic"

25 фев 2015 : 		 У AEROSMITH нет планов по записи нового альбома

25 фев 2015 : 		 Фрагмент нового концертного фильма AEROSMITH

28 янв 2015 : 		 Трейлер нового концертного фильма AEROSMITH

19 янв 2015 : 		 Концерт AEROSMITH в кинотеатрах

4 янв 2015 : 		 JOE PERRY не знает когда выйдет новый альбом AEROSMITH

5 ноя 2014 : 		 JOE PERRY: «Не знаю, стоит ли пахать в поте лица над новой записью»

24 окт 2014 : 		 JOE PERRY: «Какая-то часть рока точно мертва»

12 окт 2014 : 		 Гитарист AEROSMITH: "Оглядываясь назад, я жалею, что мы проводили времени в дороге больше чем в студии"

15 сен 2014 : 		 JOE PERRY верит в новый альбом AEROSMITH

1 сен 2014 : 		 Гитарист AEROSMITH рассказал, как учил музыкантов METALLICA играть "Train Kept A-Rollin''

19 авг 2014 : 		 Сын заменил отца в AEROSMITH

16 авг 2014 : 		 Барабанщик AEROSMITH: "У меня все отлично!"

14 авг 2014 : 		 У барабанщика AEROSMITH проблемы с сердцем

1 авг 2014 : 		 JOHNNY DEPP присоединился на сцене к AEROSMITH

1 авг 2014 : 		 Улучшенная версия "Dream On" AEROSMITH доступна на iTunes

19 июл 2014 : 		 JOHNNY DEPP присоединился на сцене к AEROSMITH

16 июл 2014 : 		 Гитарист AEROSMITH: «У меня были большие надежды на GUNS N' ROSES»

24 июн 2014 : 		 Видео с выступления AEROSMITH

4 июн 2014 : 		 AEROSMITH отменили выступление в Киеве

22 май 2014 : 		 Вокалист AEROSMITH спел с уличными музыкантами

19 май 2014 : 		 AEROSMITH открыли европейское турне

15 май 2014 : 		 AEROSMITH отменили выступление в Стамбуле из-за трагедии на шахте

8 май 2014 : 		 Совместный тур AEROSMITH и SLASH может стать самым дорогим летним туром

14 апр 2014 : 		 AEROSMITH исполнили "Drem On" с детским хором

9 апр 2014 : 		 SLASH присоединился на сцене к AEROSMITH

24 мар 2014 : 		 Четыре альбома AEROSMITH выйдут на виниле

22 окт 2013 : 		 AEROSMITH выступили с David'ом Hull'ом

12 авг 2013 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Мы не хотели выгонять Steven’a Tyler’a»

26 июл 2013 : 		 Фрагмент нового DVD AEROSMITH

25 июл 2013 : 		 Фрагмент нового DVD AEROSMITH

3 июл 2013 : 		 Вокалисту AEROSMITH предстоит операция на колене

29 июн 2013 : 		 Фронтмен AEROSMITH: 'Работа над моим сольником не означает распад группы'

22 июн 2013 : 		 Фронтмен AEROSMITH запишет сольный альбом

21 июн 2013 : 		 Подробности о новом видеорелизе AEROSMITH 'Rock For The Rising Sun'

17 июн 2013 : 		 Участники FOREIGNER, AEROSMITH введены в 'Songwriters Hall Of Fame'

12 июн 2013 : 		 Видео полного концерта AEROSMITH

3 июн 2013 : 		 Видео полного концерта AEROSMITH

5 май 2013 : 		 Новый DVD AEROSMITH выйдет в июне

6 апр 2013 : 		 Участники AEROSMITH будут включены в Hollywood Bowl Hall Of Fame

2 фев 2013 : 		 Вокалист AEROSMITH проходит прослушивание в 'American Idol'

13 дек 2012 : 		 JOE PERRY: «AEROSMITH останутся на сцене до последнего вздоха»

5 дек 2012 : 		 IZZY STRADLIN джемует с AEROSMITH

27 ноя 2012 : 		 Вокалисту AEROSMITH «немного помогли»

6 ноя 2012 : 		 AEROSMITH выступили на улицах Бостона

5 ноя 2012 : 		 Новая песня AEROSMITH

4 ноя 2012 : 		 Музыканты AEROSMITH в благотворительном концерте

1 ноя 2012 : 		 Новая песня AEROSMITH

29 окт 2012 : 		 Новая песня AEROSMITH

26 окт 2012 : 		 Новая песня AEROSMITH

24 окт 2012 : 		 Новая песня AEROSMITH

22 окт 2012 : 		 Новая песня AEROSMITH

19 окт 2012 : 		 Новое видео AEROSMITH

13 окт 2012 : 		 Новая песня AEROSMITH

18 сен 2012 : 		 Бывший гитарист AEROSMITH целиком исполнит "Rock In A Hard Place"

5 сен 2012 : 		 SAMMY HAGAR почти оказался в AEROSMITH?

29 авг 2012 : 		 Детали делюкс-издания нового альбома AEROSMITH

25 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома AEROSMITH

23 авг 2012 : 		 Новая песня AEROSMITH

9 авг 2012 : 		 Гитарист AEROSMITH считает, что лейбл не знает, как правильно описать новую работу группы

8 авг 2012 : 		 Джонни Депп присоединился на сцене к AEROSMITH

31 июл 2012 : 		 Гитарист AEROSMITH сказал, что дуэт Carrie Underwood и Steven'а Tyler'а звучит «как надо»

26 июл 2012 : 		 AEROSMITH и DARRYL 'D.M.C.' MCDANIELS исполнили 'Walk This Way'

10 июл 2012 : 		 Новое видео AEROSMITH

4 июл 2012 : 		 AEROSMITH отменили концерт из-за проблем с вокалом

27 июн 2012 : 		 Выход нового альбома AEROSMITH отложен на ноябрь

18 июн 2012 : 		 AEROSMITH открыли 'The Global Warming Tour'

14 июн 2012 : 		 На новый альбом AEROSMITH потребовалось десять лет

2 июн 2012 : 		 Участники AEROSMITH вручат награду JOHNNY DEPP'y на MTV Movie Awards

24 май 2012 : 		 AEROSMITH представили новую песню

24 май 2012 : 		 Басист AEROSMITH о новом альбоме

24 апр 2012 : 		 Выход нового альбома AEROSMITH перенесен на сентябрь

24 апр 2012 : 		 Фронтмен AEROSMITH спел с десятилетним мальчиком с опухолью мозга

17 апр 2012 : 		 Ударник AEROSMITH представил собственный кофе

5 апр 2012 : 		 Brad Whitford (AEROSMITH) о новом альбоме: «Я бы предпочёл сделать его в духе старой школы»

5 апр 2012 : 		 Гитарист AEROSMITH на новом альбоме JOE BONAMASSA

2 апр 2012 : 		 Гитарист AEROSMITH сказал, что в новом альбоме «намного больше материала, написанного всей группой»

17 мар 2012 : 		 AEROSMITH запишут песню для фильма

12 мар 2012 : 		 Участница 'American Idol' на новом альбоме AEROSMITH

28 фев 2012 : 		 Вокалист AEROSMITH о новом диске

10 фев 2012 : 		 Продюсер AEROSMITH хочет, чтобы тексты для группы помог написать Стивен Кинг

1 фев 2012 : 		 Гитарист AEROSMITH выступил в "The Tonight Show With Jay Leno"

30 янв 2012 : 		 Гитарист AEROSMITH о новом альбоме: «Он определённо вызывает ассоциации с ранним материалом»

24 янв 2012 : 		 Участники AEROSMITH в программе 'The Tonight Show With Jay Leno'

12 янв 2012 : 		 STEVEN TYLER о новом альбоме AEROSMITH

29 дек 2011 : 		 Вокалист AEROSMITH о 'I Don't Want To Miss A Thing'

23 дек 2011 : 		 Поздравления от участников AEROSMITH

4 ноя 2011 : 		 Вокалист AEROSMITH участвует в финансировании геля для голосовых связок

28 окт 2011 : 		 Детали юбилейного издания альбома "Rocks" AEROSMITH

27 окт 2011 : 		 Видео с выступления AEROSMITH в Парагвае

27 окт 2011 : 		 Официальное заявление AEROSMITH о Тайлере

26 окт 2011 : 		 У вокалиста AEROSMITH пищевое отравление

26 окт 2011 : 		 Вокалист AEROSMITH попал в больницу

25 окт 2011 : 		 AEROSMITH открыли южноамериканское турне

28 сен 2011 : 		 Вокалист AEROSMITH сказал, что альбом выйдет в марте

16 сен 2011 : 		 Басист AEROSMITH о новом диске

16 сен 2011 : 		 Сборник AEROSMITH выйдет в сентябре

8 сен 2011 : 		 AEROSMITH: Видео из студии

31 авг 2011 : 		 Новый альбом AEROSMITH выйдет в мае

11 авг 2011 : 		 Басист AEROSMITH отрицает информацию об операции

10 авг 2011 : 		 Басист AEROSMITH перенес операцию

23 июл 2011 : 		 Видео из студии AEROSMITH

20 июл 2011 : 		 Видео из студии AEROSMITH

8 июл 2011 : 		 AEROSMITH начали запись

8 июн 2011 : 		 AEROSMITH продолжат работу над альбомом в июле

27 май 2011 : 		 JOE PERRY: «Я с нетерпением жду выхода нового диска AEROSMITH»

24 май 2011 : 		 Ударник AEROSMITH в серии Симпсонов

29 апр 2011 : 		 STEVEN TYLER заявил, что они вместе с JOE PERRY принимали наркотики в 2008-м году

1 апр 2011 : 		 Басисту AEROSMITH не терпится записать новый студийный альбом

31 мар 2011 : 		 Сборник баллад AEROSMITH выйдет в мае

26 мар 2011 : 		 STEVIE WONDER поздравил вокалиста AEROSMITH

9 мар 2011 : 		 Steven Tyler и Joe Perry из AEROSMITH «выкурили трубку мира»

9 фев 2011 : 		 Продажи альбомов AEROSMITH выросли на 250% с того момента, как STEVEN TYLER стал участвовать в "American Idol"

7 фев 2011 : 		 Joe Perry сказал, что не покидает AEROSMITH

5 фев 2011 : 		 AEROSMITH: Видео из студии

3 фев 2011 : 		 Гитарист AEROSMITH надеется, что новый студийный альбом будет готов в этом году

27 янв 2011 : 		 AEROSMITH работают над новым материалом без Joe Perry

23 янв 2011 : 		 Басист AEROSMITH сообщил, что группа работает над новым альбом

20 янв 2011 : 		 Фронтмен AEROSMITH в программе 'Late Night With Jimmy Fallon'

15 янв 2011 : 		 STEVEN TYLER: «Я в AEROSMITH навсегда»

8 янв 2011 : 		 Фронтмен AEROSMITH хочет продолжить работу над новым альбомом

30 дек 2010 : 		 Вокалист AEROSMITH исполнил песни The Beatles

8 ноя 2010 : 		 STEVEN TYLER сказал, что KID ROCK ему завидует

20 сен 2010 : 		 AEROSMITH отыграли последний концерт тура "Cocked, Locked, and Ready to Rock!"

19 сен 2010 : 		 STEVEN TYLER выпускает первый сингл

11 сен 2010 : 		 Канадский промоутер отозвал иск против AEROSMITH

8 сен 2010 : 		 Гитарист AEROSMITH заявил, что не собирается ждать два года, пока Steven Tyler вернётся в AEROSMITH

27 авг 2010 : 		 Видео с выступления AEROSMITH

21 авг 2010 : 		 JOE PERRY: "Я бы никогда намеренно не толкнул Стивена"

20 авг 2010 : 		 AEROSMITH: Tyler случайно ударил Perry, Perry случайно столкнул со сцены Tyler'a

29 июл 2010 : 		 Ударник AEROSMITH: "Нет, мы не будем работать над записью ещё пару лет"

27 июл 2010 : 		 Видео с концерта AEROSMITH

22 июл 2010 : 		 JOE PERRY об аварии

17 июл 2010 : 		 Сын гитариста AEROSMITH заявил, что с тем всё в порядке

12 июл 2010 : 		 STEVEN TYLER: «Быть в AEROSMITH — всё равно что жить на хвосте кометы»

29 июн 2010 : 		 Вокалист AEROSMITH записал 12 песен для сольного альбома

7 июн 2010 : 		 Гитарист AEROSMITH: «Мы просто в долгу перед собой и обязаны записать наш лучший альбом»

4 июн 2010 : 		 Joe Perry о новом диске AEROSMITH

16 апр 2010 : 		 Гитарист AEROSMITH рассказал о предстоящем студийном альбоме

17 фев 2010 : 		 AEROSMITH выступят на фестивале Sweden Rock

15 фев 2010 : 		 Joe Perry: «Я никогда не думал, что группа развалилась»

12 фев 2010 : 		 PAUL RODGERS не заинтересован в участии в AEROSMITH

8 фев 2010 : 		 JOE PERRY: «Steven не ушел из AEROSMITH, мы его просто заменяем»

5 фев 2010 : 		 Joe Perry подтвердил, что Steven Tyler проходил прослушивание в LED ZEPPELIN

4 фев 2010 : 		 Joe Perry рассматривает возможность о приёме в ряды AEROSMITH вокалистки

26 янв 2010 : 		 JOE PERRY: Прослушивание новых вокалистов AEROSMITH начнется в феврале

19 янв 2010 : 		 Joe Perry о будущем AEROSMITH

6 янв 2010 : 		 Вокалист AEROSMITH лечится от пристрастия к обезболивающим средствам

24 дек 2009 : 		 Фронтмен AEROSMITH отправился в клинику

15 дек 2009 : 		 Фронтмен AEROSMITH в очередной раз сменил менеджера

8 дек 2009 : 		 LENNY KRAVITZ заявил, что НЕ будет петь в AEROSMITH

19 ноя 2009 : 		 Joey Kramer подтвердил, что AEROSMITH ищут нового вокалиста

16 ноя 2009 : 		 JOE PERRY: «Мы не будем ждать Steven'a»

11 ноя 2009 : 		 STEVEN TYLER: «Я не ушёл из AEROSMITH!»

8 ноя 2009 : 		 JOE PERRY: "Steven Tyler ушел из AEROSMITH"

6 ноя 2009 : 		 AEROSMITH отправятся на вечные каникулы?

3 ноя 2009 : 		 Joe Perry: «Steven Tyler действительно хочет заняться сайд-проектами»

21 окт 2009 : 		 AEROSMITH вновь в строю!

12 окт 2009 : 		 Жена гитариста AEROSMITH сказала, что не является поклонницей группы

18 сен 2009 : 		 Аудиосемплы нового сольного альбома гитариста AEROSMITH

7 авг 2009 : 		 Вокалист AEROSMITH сломал плечо

5 авг 2009 : 		 Новый сольный альбом гитариста AEROSMITH выйдет в ноябре

8 июл 2009 : 		 Гитарист AEROSMITH заканчивает работу над сольным диском

16 июн 2009 : 		 AEROSMITH намерены исполнить альбом "Rocks" целиком во время тура

10 июн 2009 : 		 Brad Whitford вынужден пропустить турне AEROSMITH

4 июн 2009 : 		 Официально подтверждено, что AEROSMITH исполнят в туре альбом "Toys In The Attic"

28 апр 2009 : 		 AEROSMITH близки к решению сыграть один из альбомов на концерте целиком

14 мар 2009 : 		 AEROSMITH приступят к записи нового диска в конце этого месяца

20 фев 2009 : 		 AEROSMITH готовятся к работе в студии

7 фев 2009 : 		 Joe Perry (AEROSMITH): Фильм THE BEATLES вдохновил меня на занятие музыкой

21 янв 2009 : 		 Официальное заявление AEROSMITH об отмене шоу

8 янв 2009 : 		 Ударник AEROSMITH: "Нам не терпится вернуться в студию!"

5 ноя 2008 : 		 Гитарист AEROSMITH прокомментировал джем Стивена Тайлера и LED ZEPPELIN

6 сен 2008 : 		 Steven Tyler рассказал о новом альбоме и туре AEROSMITH

26 авг 2008 : 		 AEROSMITH отправятся в студию в октябре

23 июн 2008 : 		 Вокалист AEROSMITH выписался из клиники

29 мар 2008 : 		 Гитарист AEROSMITH выздоравливает после операции

7 мар 2008 : 		 Гитаристу AEROSMITH прооперируют колено

19 фев 2008 : 		 AEROSMITH начнут запись нового альбома в марте

15 фев 2008 : 		 AEROSMITH второй год возглавляют рейтинг самых любимых песен англичан

10 дек 2007 : 		 Стивен Тайлер и Винс Нейл выступили вместе

6 сен 2007 : 		 AEROSMITH засядут в студии в ноябре

16 июл 2007 : 		 AEROSMITH: песня "Don't Want To Miss A Thing" признана самой популярной свадебной мелодией

27 июн 2007 : 		 AEROSMITH и DMC отыграли в Hyde Park в Лондоне

22 июн 2007 : 		 AEROSMITH может выступить вместе с RUN DMC

8 июн 2007 : 		 Сет-лист первого европейского концерта AEROSMITH

6 июн 2007 : 		 AEROSMITH: фото из Индии в сети

4 июн 2007 : 		 Видоматералы с пресс-конференции AEROSMITH доступны в сети

31 авг 2006 : 		 Новости из лагеря AEROSMITH

22 мар 2006 : 		 Фронтмену AEROSMITH предстоит операция, группа отменяет гастроли

14 ноя 2005 : 		 AEROSMITH весной начнут работу над новым альбомом

8 сен 2005 : 		 Новые детали 'Rockin' The Joint' от AEROSMITH

25 май 2005 : 		 AEROSMITH: Joe Perry раскрывает ближайшие планы группы

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LZZY HALE и BRAD WHITFORD исполняют AEROSMITH

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LZZY HALE и BRAD WHITFORD присоединились на сцене к The East Side Gamblers для исполнения двух песен AEROSMITH, "Last Child" и "Nobody's Fault".

LZZY HALE And BRAD WHITFORD Perform AEROSMITH Classics "Last Child" And "Nobody's Fault" Live; Video Available








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