Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER собрались на покой? [70]
*Лидер MEGADETH: «Я хотел уничтожить METALLICA» [40]
*Новое видео MACHINE HEAD [36]
*Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST [23]
*Лидер BEHEMOTH обвиняется в неуважении к национальной символике [23]
*
[= ||| все новости группы



*Purest of Pain*



30 янв 2018 : 		 Участники DELAIN в PUREST OF PAIN

| - |
|||| 30 янв 2018

Участники DELAIN в PUREST OF PAIN

*
zoom
*
* *
Группа PUREST OF PAIN, в состав которой входит гитарист и барабанщик DELAIN Merel Bechtold и Joey de Boer соответственно, выпустит дебютную работу " Solipsis" первого марта. Продюсером выступала Merel Bechtold, запись проходил в Mantis Audio Studio (Delain), а мастеринг проводил Jens Jorgen (Opeth, Arch Enemy, Soilwork):

"The Pragmatic"
"Truth–seeker"
"Vessels"
"Crown Of Worms"
"Momentum"
"The Sleep Of Reason"
"Tidebreaker"
"Trial & Error"
"Terra Nil"
"Noctambulist"
"E.M.D.R."
"Phantom Limb"
"The Solipsist"
"The End"

PUREST OF PAIN Featuring DELAIN Members Streaming New Song "Terra Nil"; Solipsis Album Due In March




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 140

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Аркона Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом