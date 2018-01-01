30 янв 2018



Участники DELAIN в PUREST OF PAIN Группа PUREST OF PAIN, в состав которой входит гитарист и барабанщик DELAIN Merel Bechtold и Joey de Boer соответственно, выпустит дебютную работу " Solipsis" первого марта. Продюсером выступала Merel Bechtold, запись проходил в Mantis Audio Studio (Delain), а мастеринг проводил Jens Jorgen (Opeth, Arch Enemy, Soilwork):



"The Pragmatic"

"Truth–seeker"

"Vessels"

"Crown Of Worms"

"Momentum"

"The Sleep Of Reason"

"Tidebreaker"

"Trial & Error"

"Terra Nil"

"Noctambulist"

"E.M.D.R."

"Phantom Limb"

"The Solipsist"

"The End"











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