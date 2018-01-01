Участники DELAIN в PUREST OF PAIN

Группа PUREST OF PAIN, в состав которой входит гитарист и барабанщик DELAIN Merel Bechtold и Joey de Boer соответственно, выпустит дебютную работу " Solipsis" первого марта. Продюсером выступала Merel Bechtold, запись проходил в Mantis Audio Studio (Delain), а мастеринг проводил Jens Jorgen (Opeth, Arch Enemy, Soilwork):
"The Pragmatic"
"Truth–seeker"
"Vessels"
"Crown Of Worms"
"Momentum"
"The Sleep Of Reason"
"Tidebreaker"
"Trial & Error"
"Terra Nil"
"Noctambulist"
"E.M.D.R."
"Phantom Limb"
"The Solipsist"
"The End"
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