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*En Minor*



1 фев 2018 : 		 Проект EN MINOR будет исполнять первые песни Anselmo

5 окт 2017 : 		 PHILIP ANSELMO основал EN MINOR

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Проект EN MINOR будет исполнять первые песни Anselmo

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Бывший вокалист PANTERA Philip Anselmo недавно поговорил с The Void Report о новом проекте EN MINOR, на который окала влияние классический гот-период 1980-х таких групп как THE CURE и SISTERS OF MERCY:

«Всё отличается, от слова совсем. И я имею в виду внезапный жанровый поворот, да, всё совсем другое. Но чем больше я об этом думаю, тем больше думаю, что с теми группами прошлого, где я был... Чёрт, PANTERA, DOWN и другие, в которых я участвовал, но в первую очередь DOWN и PANTERA, мы делали мягкие варианты песен, простые гитары, минорные версии песен до того, как они обросли мясом. Так что это своего рода предвестники. Я не сказал бы, что с точки зрения производства/записи это то же самое. EN MINOR очень простые и акустические. Полная свобода динамики инструментов. Хорошее эксцентричное звучание. Мы к этому и стремились. Это то, что у нас получилось. Что ни возьми... Электронное звучание или естественное звучание со странными инструментами, всё здорово. Или даже взять традиционные инструменты, которых я, по сути, вовсе не знаю. Но это тот материал, который я делал всю жизнь, и то, о чём многие даже не подозревали. Большая часть песен прошла со мной всю жизнь. Это одни из первых песен, которые я когда-либо писал».



PHILIP ANSELMO Says EN MINOR Project Will Include Some Of The First Songs He Has Ever Written



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