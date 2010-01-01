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Лидер MEGADETH : «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на равных условиях» В ходе разговора с Eddie Trunk'ом у лидера MEGADETH Dave Mustaine'a спросили, хотели бы он и другие команды сыграть ещё в рамках «Большо четвёрки» до того, как SLAYER уйдут на покой:



«Думаю, если вы спросите у нас троих [MEGADETH, SLAYER и ANTHRAX], то наш ответ, скорее всего, будет "да". Но если ANTHRAX, SLAYER и MEGADETH всё захотят, а METALLICA нет, то что тогда нам делать? Большую тройку? Уверен, что многие захотят такое увидеть, и, быть может, так будет. Знаете, в итоге может состояться что-то типа Big 3 + No. 5, если с нами сыграют EXODUS.



Но тут дело не в концерте ради концерта — дело в движении, в том, что мы делали это всё единой командой. И за исключением ANTHRAX, мы ведь почти соседи, потому что мы живём очень близко; каждый дом где-то в часе — полутора по шоссе.



Так что думаю, что было бы здорово сделать ещё что-то из серии "Большой четвёрки". Можно сделать одно шоу в Японии, одно в Южной Америке — мы не играли в Южной Америке, не играли в Азии. Дать возможность людям увидеть это до того, как всё навсегда уйдёт».



На вопрос о том, запомнилось ли ему что-то из прошлых шоу «Большой четвёрки» как «нечто особенное», Dave ответил:



«Да не особо. Они все были значимы. Думаю, играть в конце тоже было весело. Но я одновременно с тем всегда вспоминаю и момент, когда на DVD Kirk Hammett, когда они молятся, говорит: "Мы первые". Это своего рода демонстрация того, что там царило — это не была настоящая "Большая четвёрка", это были METALLICA и три наших группы.



Я бы хотел видеть подобное в варианте, когда всё будет честно и мы будем играть вместе одинаковые по продолжительности сеты, в одинаковом положении на сцене, но я не думаю, что подобное случится. И это здорово, потому SLAYER могут уйти в историю, и они не нуждаются в "Большой четвёрке", которая не сделает их более легендарными, чем они уже есть. Как и меня».



В прошлом году Hammett сказал, что верит в то, что к «Большой четвёрке» ещё вернутся:



«Я вижу эти шоу своего рода праздником — настоящим праздником друг друга, настоящим праздником той музыки, которую мы создаём, настоящим праздником единения аудитории, которую мы собираем. И почему бы не повторить подобное ещё?»



Пять лет назад вокалист SLAYER Tom Araya в одном из интервью сказал, что единственной причиной, стоящей перед новыми шоу «Большой четвёрки» является «политика персонажа из одной конкретной группы», и ряд поклонников посчитали, что он говорит про Mustaine'a из MEGADETH.



В своей автобиографии "Mustaine: A Heavy Metal Memoir" Mustaine задаётся вопросом о положении MEGADETH в «Большой четвёрке», говоря, что не был оскорблён, что играет вторым, но замечает после этого: «Хорошо, мы сыграем перед вами, ребята, в этой поездке, и если будет на то воля Бога, в ближайшее время всё повторим, и тогда можем поменяться».















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