сегодня



Менеджер METALLICA о росте цен на билеты Один из менеджеров METALLICA Peter Mensch в новом документальном фильме BBC "Hits, Hype & Hustle: An Insider's Guide to the Music Business" рассказал о том, почему цена на билеты выросла в три раза, упомянув о том, что появление Napster и ему подобных обрушило продажи носителей и заставило музыкантов ездить с гастролями ради заработка:



«Спрос был огромен, и цены на билеты поднимались. Мы не могли сделать запись годами, потому что играли перед нашими поклонниками. Рок-группы всегда старались что-то сделать для фанатов. Мы провели ряд тестов за несколько лет. Мы поняли, что топ-цена на билеты на концерты METALLICA может быть выше, чем была, и мы поменяли её — и не заметили оттока аудитории... Стоимость билета изменила всё».



В прошлом месяце в интервью Music Week он рассказал об успехе последнего альбома METALLICA:



«Они не выпускали альбома восемь лет, это качественная музыка, и после выхода они отправились в тур и играли качественные концерты... В Америке, где они недавно завершили аншлаговый тур по стадионам, они не играли восемь лет».











