31 янв 2018 : Новая песня THE GROTESQUERY



31 янв 2018



Новая песня THE GROTESQUERY "By Feral Ways", новая песня группы THE GROTESQUERY, в состав которой входят Rogga Johansson (Paganizer, Putrevore, Ribspreader) и Kam Lee (ex-Massacre), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Lupine Anathema And Other Blood Curdling Tales Of Horror And The Macabre", выход которого запланирован на шестое апреля на Xtreem Music:



"Under The Curse Of The Full Moon"

"By Feral Ways"

"Wrath Of The Garvulves (By The Eyes Of Moonlight)"

"The Lupine Anathema: Advent Of The Werewolf"

"The Faceless God"

"As Death Dies"

"The Beast Of The Bayou (Night Of The Rougarou)"

"Dark Cry Of The Wolf"

"Ithaqua - The Wind Walker"

"Bloodcurdling Tales"











