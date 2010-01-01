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*Dirge Within*



31 янв 2018 : 		 DIRGE WITHIN вновь развалились

9 авг 2017 : 		 Видео с выступления DIRGE WITHIN

11 июн 2017 : 		 Новая песня DIRGE WITHIN

4 апр 2017 : 		 DIRGE WITHIN возвращаются

11 сен 2013 : 		 DIRGE WITHIN стали THE BLOODLINE

5 мар 2013 : 		 Новый тизер DIRGE WITHIN

22 ноя 2012 : 		 Новая песня DIRGE WITHIN

31 окт 2012 : 		 Вокалист DIVINE HERESY в DIRGE WITHIN

11 июл 2012 : 		 Новое видео DIRGE WITHIN

10 апр 2012 : 		 Новый альбом DIRGE WITHIN доступен для прослушиваания

2 мар 2012 : 		 Видео с текстом от DIRGE WITHIN

16 фев 2012 : 		 Семплы с нового альбома DIRGE WITHIN

6 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома DIRGE WITHIN

16 янв 2012 : 		 Название нового альбома DIRGE WITHIN

5 янв 2012 : 		 DIRGE WITHIN завершили запись

17 окт 2011 : 		 DIRGE WITHIN начнут запись в декабре

10 авг 2011 : 		 Кавер-версия ENTOMBED от DIRGE WITHIN

3 авг 2011 : 		 Тизер DIRGE WITHIN

26 июл 2011 : 		 Новый ЕР DIRGE WITHIN выйдет в августе

18 июн 2011 : 		 Новое видео DIRGE WITHIN

8 фев 2011 : 		 DIRGE WITHIN исполнили новую песню

2 фев 2011 : 		 Видеоапдейт от DIRGE WITHIN

18 дек 2010 : 		 DIRGE WITHIN сосредоточились на работе

11 сен 2010 : 		 Новый ЕР от DIRGE WITHIN

2 май 2010 : 		 DIRGE WITHIN сменили барабанщика

12 фев 2010 : 		 Новый басист в DIRGE WITHIN

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|||| 31 янв 2018

DIRGE WITHIN вновь развалились

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Shaun Glass опубликовал следующее сообщение:

«Наконец-то пришел момент сообщить вам кое-что новое. Во-первых, как вы и подозревали, DIRGE WITHIN, к сожалению, прекратили свое существование. Будучи автором и одним из основателей, я старался возродить и воссоздать эту группу. Но для этого нужно больше, чем усилия одного человека и когда я это осознал, я понял, что все кончено. Опыт научил меня тому, что когда ты пытаешься воссоздать прошлое, оно никогда не возвращается в том же виде. Пришло время это отпустить.

Вместе с другими людьми я основал новую команду, которая определенно относится к МЕТАЛЛУ. Пока все еще на ранней стадии, но создание новой музыки проходит в Чикаго. Мы пока не готовы сообщать детали, все будет когда настанет подходящий момент и когда будет музыка, которой мы сможем поделиться.

Это захватывающее время и хотя я знаю, что ряд из вас будут разочарованы узнать, что DIRGE WITHIN больше нет, я хочу заверить, что ценю каждого из вас. Всех, кто следил за моей деятельностью и моими прошлыми группами... REPENTANCE ждут!»

SHAUN GLASS - "DIRGE WITHIN Has Sadly Come To An End"; Guitarist Forms New "Very Metal" Band



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

LOR
31 янв 2018, 20:21		Это хорошо или плохо?

grgr
31 янв 2018, 22:03		Это нормально.


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