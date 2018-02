31 янв 2018



DIRGE WITHIN вновь развалились Shaun Glass опубликовал следующее сообщение:



«Наконец-то пришел момент сообщить вам кое-что новое. Во-первых, как вы и подозревали, DIRGE WITHIN, к сожалению, прекратили свое существование. Будучи автором и одним из основателей, я старался возродить и воссоздать эту группу. Но для этого нужно больше, чем усилия одного человека и когда я это осознал, я понял, что все кончено. Опыт научил меня тому, что когда ты пытаешься воссоздать прошлое, оно никогда не возвращается в том же виде. Пришло время это отпустить.



Вместе с другими людьми я основал новую команду, которая определенно относится к МЕТАЛЛУ. Пока все еще на ранней стадии, но создание новой музыки проходит в Чикаго. Мы пока не готовы сообщать детали, все будет когда настанет подходящий момент и когда будет музыка, которой мы сможем поделиться.



Это захватывающее время и хотя я знаю, что ряд из вас будут разочарованы узнать, что DIRGE WITHIN больше нет, я хочу заверить, что ценю каждого из вас. Всех, кто следил за моей деятельностью и моими прошлыми группами... REPENTANCE ждут!»









