31 янв 2018



Новое видео FIRE FROM THE GODS "Evolve", новое видео FIRE FROM THE GODS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят альбома “Narrative Retold“, выпущенного 19 мая на лейбле Rise Records. Продюсированим диска занимался фронтмен KORN Jonathan Davis. Выход клипа приурочен к туру с Of Mice & Men, Blessthefall, Cane Hill.









