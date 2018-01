31 янв 2018



Новый альбом IVORY KNIGHT выйдет зимой IVORY KNIGHT девятого февраля отыграют специальную программу в Brass Monkey, приуроченную к выходу нового альбома "Unity":



"Intro"

"Rejected"

"A Million Miles Away"

"Fight"

"Behind These Eyes"

"Reign of Fear"

"Conman"

"A Winters Day"

"Waiting for Tomorrow"













