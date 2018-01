31 янв 2018



LAST UNION выпустят сингл с вокалистом DREAM THEATER LAST UNION опубликовали следующее сообщение:



«Всем привет! Как и обещали, в этом году вы услышите и увидите от нас достаточное количество материала и мы рады сообщить, что в конце февраля состоится выход нового сингла "Taken". Сейчас мы готовимся к студийной работе, чтобы записать для него несколько эксклюзивных би-сайдов. Вы точно не будете разочарованы, следите за обновлениями, скоро все будет...»



















