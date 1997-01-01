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*Last Union*



31 янв 2018 : 		 LAST UNION выпустят сингл с вокалистом DREAM THEATER

30 дек 2016 : 		 Вокалист DREAM THEATER в новом альбоме LAST UNION

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|||| 31 янв 2018

LAST UNION выпустят сингл с вокалистом DREAM THEATER

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LAST UNION опубликовали следующее сообщение:

«Всем привет! Как и обещали, в этом году вы услышите и увидите от нас достаточное количество материала и мы рады сообщить, что в конце февраля состоится выход нового сингла "Taken". Сейчас мы готовимся к студийной работе, чтобы записать для него несколько эксклюзивных би-сайдов. Вы точно не будете разочарованы, следите за обновлениями, скоро все будет...»

LAST UNION To Release "Taken" Single Featuring DREAM THEATER Vocalist JAMES LABRIE With Exclusive Bonus Material








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