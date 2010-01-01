31 янв 2018



Никакого альбома TOOL летом не будет На прошлой неделе вокалист TOOL Maynard James Keenan воспользовался твиттером, чтобы прояснить ситуацию относительно новых релизов:



«Будет только новый альбом A PERFECT CIRCLE». На замечание одного из участников беседы о том, что Danny Carey и Adam Jones обещали новый альбом летом 2018, Keenan ответил:



«Нет. Выходить летом этого года ничего не будет».











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