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*Pripjat*



31 янв 2018 : 		 Новый альбом PRIPJAT выйдет весной

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Новый альбом PRIPJAT выйдет весной

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27 апреля на NoiseArt Records состоится выход нового альбома немецких трэшеров PRIPJAT, "The Chain Reaction", обложку для которого создал Timur Khabirov.

PRIPJAT To Release Chain Reaction In April; Artwork Unveiled



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