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Pripjat







31 янв 2018 : Новый альбом PRIPJAT выйдет весной



31 янв 2018



Новый альбом PRIPJAT выйдет весной 27 апреля на NoiseArt Records состоится выход нового альбома немецких трэшеров PRIPJAT, "The Chain Reaction", обложку для которого создал Timur Khabirov.









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