31 янв 2018



Новое видео GENOCIDE PACT "Pain Reprisal", новое видео группы GENOCIDE PACT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Order Of Torment", выход которого запланирован на второе февраля на Relapse Records.



Трек-лист:



"Conquered And Disposed"

"Decimation Grid"

"Spawn Of Suffering"

"Pain Reprisal"

"Ascendancy Absolved"

"Structural Dissolution"

"Authoritarian Impulse"

"Blood Rejection"















+0 -3









просмотров: 254