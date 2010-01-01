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все новости группы
Sevendust
31 янв 2018
:
SEVENDUST приступили к мастерингу
5 ноя 2017
:
SEVENDUST приступили к записи
5 сен 2017
:
Новая песня вокалиста SEVENDUST
24 авг 2017
:
SEVENDUST: «У нас уже есть ряд песен»
9 июл 2017
:
SEVENDUST на RISE RECORDS
20 мар 2017
:
SEVENDUST целиком исполнили дебютный альбом
4 май 2016
:
Фронтмен ANTHRAX спел с SEVENDUST
12 окт 2015
:
Успехи в чартах SEVENDUST
26 сен 2015
:
Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания
28 авг 2015
:
Видео с текстом от SEVENDUST
27 июл 2015
:
Новый альбом SEVENDUST выйдет в октябре
22 июл 2015
:
Семплы новой песни SEVENDUST
28 мар 2015
:
SEVENDUST завершили запись
7 мар 2015
:
Фрагмент нового трека SEVENDUST
18 фев 2015
:
SEVENDUST приступили к записи
16 янв 2015
:
Гитарист SEVENDUST выпустил обучающий DVD
19 июн 2014
:
SEVENDUST нашли фирму для съёмки фильма
28 май 2014
:
Акустика от SEVENDUST
14 апр 2014
:
Новая песня SEVENDUST
21 фев 2014
:
Обложка нового релиза SEVENDUST
24 янв 2014
:
Акустический релиз SEVENDUST выйдет в апреле
28 мар 2013
:
Гитарист EVANESCENCE поедет в тур с SEVENDUST
26 мар 2013
:
Новое видео SEVENDUST
26 мар 2013
:
Новая песня SEVENDUST
11 фев 2013
:
SEVENDUST исполнили новую песню
4 фев 2013
:
Вокалист SEVENDUST планирует выпуск сольного альбома
29 янв 2013
:
Трек-лист нового альбома SEVENDUST
10 янв 2013
:
Новая песня SEVENDUST
14 дек 2012
:
Тизер нового альбома SEVENDUST
8 дек 2012
:
Обложка нового альбома SEVENDUST
28 ноя 2012
:
SEVENDUST исполнили фрагмент новой песни
18 ноя 2012
:
SEVENDUST записали диск за месяц
16 ноя 2012
:
Название нового альбома SEVENDUST
11 окт 2012
:
SEVENDUST завершили работу над альбомом
7 сен 2012
:
SEVENDUST начали запись нового альбома
28 июн 2012
:
SEVENDUST начнут запись в сентябре
23 май 2012
:
SEVENDUST начнут запись осенью
18 янв 2012
:
Видео с выступления SEVENDUST
27 окт 2011
:
Видео с выступления SEVENDUST
5 дек 2010
:
Новое видео SEVENDUST
8 авг 2010
:
SEVENDUST и 10 YEARS объединятся в туре HardDrive Live
3 июн 2010
:
Делюкс-издание первого альбома SEVENDUST
19 апр 2010
:
Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания
12 фев 2010
:
Дата выхода альбома SEVENDUST
6 фев 2010
:
Новая песня SEVENDUST
25 янв 2010
:
Трек-лист нового альбома SEVENDUST
21 янв 2010
:
Название нового альбома SEVENDUST
24 дек 2009
:
SEVENDUST завершили запись нового альбома
31 янв 2018
SEVENDUST
приступили к мастерингу
SEVENDUST приступили к мастерингу нового альбома, выход которого намечен на этот год на Rise Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).