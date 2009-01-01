1 фев 2018



Вокалист MASTODON о Грэмми Вокалист MASTODON Troy Sanders в интервью HardDrive Radio рассказал об ощущениях от победы в номинации "Best Metal Performance" на Грэмми:



«Полный сюр. Думаю, это круто, просто потому, что ты получаешь внимание и не только к нам конкретно, но и ко всем пяти номинантам в этой категории, это привлекает серьёзное внимание ко всем группам, включая нас. Я искренне верю в то, что мы все в одной лодке.



Мы никогда не ставили себе целью, начиная играть в группе, победу на Грэмми — это последняя в списке цель, когда ты начинаешь играть с друзьями. Так что было неожиданно добраться до этой точки в карьере, но сейчас мы здесь, получили своего рода признание, и я считаю, что это здорово!»















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