2 фев 2018



PHILIP ANSELMO : «В уход SLAYER поверю тогда, когда это случится» PHILIP ANSELMO в интервью Revolver ответил на вопрос о том, что он думает о решении SLAYER уйти на покой:



(Со смехом): «Скажем так: есть много групп, которые говорили, что у них остался последний тур. Это называется бизнес по-умному, назовём это так. Так что я поверю в это тогда, когда это случится. Но когда я был подростком, SLAYER изменили мою жизнь — так что что бы они ни решили, единственное, что я могу, это ещё больше любить и восхищаться ребятами в команде и пожелать им всего самого наилучшего».



Ему также задали вопрос, возможно ли сотрудничество с Kerry, раз SLAYER уходят:



«Знаете, кто-то мне буквально через день прислал письмо, в котором говорилось, что в сети поползи слухи о том, что я и Kerry джемовали. Ну а как вы знаете, всё, что вы прочитаете на просторах Интернета — 146% правда (смеётся). Но настоящая правда в том, что я не говорил с Kerry с момента смерти Джеффа. Скажу так: хоть я уже и на худшей стороне в плане продолжительности жизни, закрывать мне двери для любой возможности было бы просто глупо (смеётся). Так что если Kerry King захочет сделать альбом и это будет круто звучать, моя дверь всегда открыта!»











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