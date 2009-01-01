1 фев 2018



DREAM THEATER начнут работу в мае DREAM THEATER планируют в конце весны приступить к работе над новым материалом — об этом рассказал клавишник команды, Jordan Rudess, в разговоре с VintageRock.com:



«Мы не окажемся в студии до мая. Так что, как понимаете, мне нужно некоторое время на создание материала, и потом, когда всё будет придумано, потом записано, потом мы всё соберём воедино и всё такое, и кто знает... Всё может выйти, скажем так, за год или около того, может, чуть раньше. И где-то после этого мы отправимся в турне. Но май — именно тот месяц, в который мы планируем оказаться в студии».















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