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*Новое видео MACHINE HEAD [37]
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*Dream Theater*



1 фев 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу в мае

11 дек 2017 : 		 DREAM THEATER на SONY MUSIC

5 дек 2017 : 		 DREAM THEATER собираются начать работу над новым альбомом в следующем году

29 ноя 2017 : 		 Новый концертный альбом DREAM THEATER

9 ноя 2017 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го»

13 окт 2017 : 		 Документальный фильм о туре DREAM THEATER

3 авг 2017 : 		 JAMES LABRIE о сроках выпуска нового альбома DREAM THEATER

26 июл 2017 : 		 Ударник DREAM THEATER о любимых барабанщиках

19 июл 2017 : 		 JOHN PETRUCCI: «"Pull Me Under", быть может, самая важная песня в карьере DREAM THEATER»

13 июл 2017 : 		 Клавишник DREAM THEATER поздравил коллегу

30 май 2017 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У нас много идей для нового альбома»

22 май 2017 : 		 Вокалист DREAM THEATER забыл слова песни SOUNDGARDEN

24 апр 2017 : 		 MIKE PORTNOY ждёт приглашения от DREAM THEATER

23 фев 2017 : 		 Музыканты DREAM THEATER считают, что MIKE PORTNOY "слишком занят", чтобы вернуться в группу

19 фев 2017 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

10 фев 2017 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мне нравится Трамп»

6 фев 2017 : 		 DREAM THEATER целиком исполнили 'Images And Words'

3 фев 2017 : 		 Мобильная игра от DREAM THEATER

24 ноя 2016 : 		 Гитарист DREAM THEATER не против мюзикла

16 ноя 2016 : 		 DREAM THEATER отметят юбилей "Images And Words"

9 сен 2016 : 		 Вокалистка HALESTORM в песне DREAM THEATER

21 июл 2016 : 		 Визуальное сопровождение от DREAM THEATER

8 июл 2016 : 		 Визуальное сопровождение от DREAM THEATER

5 июл 2016 : 		 DREAM THEATER одобряют

15 июн 2016 : 		 Визуальное сопровождение от DREAM THEATER

26 май 2016 : 		 Гитарист DREAM THEATER показал насколько он силён

24 май 2016 : 		 Следующий альбом DREAM THEATER не будет концептуальным

6 май 2016 : 		 Новое видео DREAM THEATER

1 май 2016 : 		 Вокалист DREAM THEATER призвал поклонников "смириться" с их последним альбомом

21 апр 2016 : 		 Что DREAM THEATER делают за кулисами?

13 апр 2016 : 		 DREAM THEATER предлагают поклонникам переодеваться для их концертов

29 мар 2016 : 		 Гитарист DREAM THEATER сетует на деградацию слушателей

16 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

4 мар 2016 : 		 DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

29 фев 2016 : 		 Игра от DREAM THEATER выйдет в апреле

22 фев 2016 : 		 DREAM THEATER открыли тур

12 фев 2016 : 		 Успехи в чартах DREAM THEATER

3 фев 2016 : 		 Новое видео DREAM THEATER

1 фев 2016 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

22 янв 2016 : 		 Новая песня DREAM THEATER

11 янв 2016 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

4 дек 2015 : 		 Новая песня DREAM THEATER

2 дек 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DREAM THEATER

3 ноя 2015 : 		 Название нового альбома DREAM THEATER

2 ноя 2015 : 		 DREAM THEATER исполнят новый альбом целиком

17 окт 2015 : 		 Гитарист DREAM THEATER что-то начал

4 окт 2015 : 		 Гитарист DREAM THEATER: "Наши лучшие годы ещё впереди!"

5 авг 2015 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Нет разницы между воровством музыки и воровством продуктов из магазина»

4 авг 2015 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Я никогда не пью перед выходом на сцену»

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления DREAM THEATER

1 авг 2015 : 		 Новый альбом DREAM THEATER появится в начале 2016 года

11 янв 2015 : 		 DREAM THEATER поедут в тур в начале 2016

10 янв 2015 : 		 DREAM THEATER готовы приступить к работе над новым альбомом

12 дек 2014 : 		 JORDAN RUDESS рассказал, что DREAM THEATER нуждались в «неконфликтном» барабанщике

29 окт 2014 : 		 JOHN PETRUCCI: "Нам тяжело писать короткие песни"

16 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

21 авг 2014 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет в сентябре

16 июл 2014 : 		 Готовы ли DREAM THEATER к концерту по заявкам?

19 май 2014 : 		 Бокс-сет DREAM THEATER выйдет в июле

8 фев 2014 : 		 Клавишник DREAM THEATER о европейском туре

7 фев 2014 : 		 Клавишник DREAM THEATER о европейском туре

3 фев 2014 : 		 Новое видео DREAM THEATER

20 янв 2014 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

10 янв 2014 : 		 DREAM THEATER уже думают о новом диске

27 дек 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

26 дек 2013 : 		 Бесплатный концерт DREAM THEATER

10 дек 2013 : 		 DREAM THEATER о номинации на Грэмми

4 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

2 ноя 2013 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового концерта DREAM THEATER

26 окт 2013 : 		 JORDAN RUDESS сравнил двух барабанщиков DREAM THEATER

25 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

2 окт 2013 : 		 Гитарист DREAM THEATER о содержимом лимитированного издания нового альбома

27 сен 2013 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома DREAM THEATER

24 сен 2013 : 		 Новое видео DREAM THEATER

16 сен 2013 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

9 сен 2013 : 		 Новая песня DREAM THEATER

7 сен 2013 : 		 JOHN PETRUCCI согласен разделить сцену с THE WINERY DOGS

5 сен 2013 : 		 Детали нового концертного релиза DREAM THEATER

15 авг 2013 : 		 Концерт DREAM THEATER покажут в кино

15 авг 2013 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возможном возвращении Mike'a Portnoy

6 авг 2013 : 		 Видео с текстом от DREAM THEATER

6 авг 2013 : 		 Новая песня DREAM THEATER

10 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DREAM THEATER

28 июн 2013 : 		 DREAM THEATER завершили сведение

7 июн 2013 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет в сентябре

31 май 2013 : 		 Выход концертного релиза DREAM THEATER отложен

30 май 2013 : 		 Все партии вокала для нового альбома DREAM THEATER готовы

21 май 2013 : 		 DREAM THEATER завершили сочинение текстов

30 апр 2013 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет в конце лета

24 апр 2013 : 		 Вышел симфонический трибьют DREAM THEATER

23 апр 2013 : 		 Клавишник DREAM THEATER развернул кампанию по сбору средств на выпуск его новых сольных альбомов

12 апр 2013 : 		 Гитарист DREAM THEATER из студии

2 фев 2013 : 		 Трейлер нового DVD DREAM THEATER

30 янв 2013 : 		 Гитарист DREAM THEATER: "Mike Mangini - один из лучших экспертов по ритму на планете Земля"

11 янв 2013 : 		 "Images And Words" DREAM THEATER выйдет на виниле в США

7 янв 2013 : 		 DREAM THEATER начали работу над альбомом

21 дек 2012 : 		 MIKE PORTNOY вряд ли вернется в DREAM THEATER

3 дек 2012 : 		 DREAM THEATER на ROADRUNNER RECORDS

25 сен 2012 : 		 Колыбельные от DREAM THEATER

20 сен 2012 : 		 Клавишник DREAM THEATER исполнит классику ELP

23 авг 2012 : 		 DREAM THEATER сняли концерты в Буэнос-Айресе для выпуска DVD

27 июл 2012 : 		 DREAM THEATER стали победителями в голосовании «Любимые прог-рок-альбомы всех времён» по версии читателей Rolling Stone

23 июл 2012 : 		 Вокалист DREAM THEATER болеет за Randy Blythe'a

21 июл 2012 : 		 DREAM THEATER: видео из тура

6 июл 2012 : 		 DREAM THEATER запушут выступление в Аргентине для DVD

29 июн 2012 : 		 DREAM THEATER: видео из тура

15 июн 2012 : 		 DREAM THEATER выбрали победителя конкурса

12 май 2012 : 		 DREAM THEATER запустили новый видеоконкурс

27 апр 2012 : 		 DREAM THEATER получили премии в Японии

25 апр 2012 : 		 DREAM THEATER начали сочинение материала

4 мар 2012 : 		 DREAM THEATER побывали на базе ВВС США

2 мар 2012 : 		 Вокалист DREAM THEATER «не имеет возможности дать комментарии» по поводу музыки ADRENALINE MOB

15 фев 2012 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

9 фев 2012 : 		 За кулисами с DREAM THEATER

28 янв 2012 : 		 Официальное "lyric video" DREAM THEATER

13 дек 2011 : 		 Аккорды от DREAM THEATER

12 дек 2011 : 		 Лучшие альбомы 2011 года по версии участников DREAM THEATER

6 дек 2011 : 		 Барабанщик DREAM THEATER заявил, что два его лучших шоу состоялись, когда он был сильно болен

2 дек 2011 : 		 DREAM THEATER о номинации на Грэмми

22 окт 2011 : 		 'Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory' DREAM THEATER выйдет на виниле

4 окт 2011 : 		 DREAM THEATER: "Жизнь на колесах. Часть первая"

21 сен 2011 : 		 Адвокат DREAM THEATER: «Никакой судебной тяжбы между участниками DREAM THEATER и господином Portnoy нет»

20 сен 2011 : 		 MIKE PORTNOY сказал, что ему «по закону запрещено» давать комментарии по поводу судебного процесса, связанного с DREAM THEATER

20 сен 2011 : 		 Клавишник DREAM THEATER станет членом жюри конкурса “The Last Voice Standing”

20 сен 2011 : 		 MIKE PORTNOY подал в суд на DREAM THEATER за «неправомерное исключение» из состава группы

16 сен 2011 : 		 DREAM THEATER благодарят фэнов за поддержку

14 сен 2011 : 		 Новое видео DREAM THEATER

13 сен 2011 : 		 Сцены из памяти гитариста DREAM THEATER

12 сен 2011 : 		 Mike Portnoy комментирует статью о DREAM THEATER

9 сен 2011 : 		 Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания

1 сен 2011 : 		 Фрагмент нового трека DREAM THEATER

26 авг 2011 : 		 JORDAN RUDESS: «Новый диск был записан без Портного, который был полицейским для DREAM THEATER, указывающим нам, что можно, а что нет»

26 авг 2011 : 		 Фрагмент нового трека DREAM THEATER

22 авг 2011 : 		 Концерт DREAM THEATER выйдет на Blu-Ray

22 авг 2011 : 		 Фрагмент нового трека DREAM THEATER

19 авг 2011 : 		 Музыканты DREAM THEATER представляют бокс-сет нового альбома

17 авг 2011 : 		 Сниппет нового трека DREAM THEATER

12 авг 2011 : 		 Сниппет нового трека DREAM THEATER

6 авг 2011 : 		 Сниппет нового трека DREAM THEATER

26 июл 2011 : 		 Фото делюкс-издания нового альбома DREAM THEATER

19 июл 2011 : 		 Детали коллекционного издания нового альбома DREAM THEATER

7 июл 2011 : 		 Видео с выступления DREAM THEATER

5 июл 2011 : 		 Новый барабаншик DREAM THEATER: «MIKE PORTNOY не вернётся в группу»

5 июл 2011 : 		 DREAM THEATER отыграли первое шоу с новым барабанщиком

29 июн 2011 : 		 Новая песня DREAM THEATER

8 июн 2011 : 		 Название и трек-лист нового альбома DREAM THEATER

8 июн 2011 : 		 DREAM THEATER исполнят новую песню во время европейского тура

2 июн 2011 : 		 Вокал для нового альбома DREAM THEATER записан

25 май 2011 : 		 ANDY WALLACE будет сводить новый альбом DREAM THEATER

21 май 2011 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «MIKE PORTNOY слишком поздно попросился назад»

20 май 2011 : 		 DREAM THEATER начнут сведение через 10 дней

16 май 2011 : 		 JOHN PETRUCCI сказал, что MIKE MANGINI является постоянным участником DREAM THEATER

15 май 2011 : 		 JAMES LABRIE завершает запись вокала для нового альбома DREAM THEATER

4 май 2011 : 		 Новый барабанщик DREAM THEATER: «Я до сих пор не могу в это поверить»

2 май 2011 : 		 Гитарист DREAM THEATER о новом ударнике

30 апр 2011 : 		 Новым барабанщиком DREAM THEATER стал...

29 апр 2011 : 		 Веб-ролики DREAM THEATER о поиске барабанщика выйдут на DVD

27 апр 2011 : 		 Второй эпизод 'The Spirit Carries On' DREAM THEATER

26 апр 2011 : 		 DREAM THEATER раскрыли имена семи барабанщиков, которых прослушивали

20 мар 2011 : 		 Гитарист DREAM THEATER: Работа над новым альбомом "идет невероятно хорошо"

5 фев 2011 : 		 Клавишник DREAM THEATER: 10 альбомов, которые на меня повлияли

3 фев 2011 : 		 Вокалист DREAM THEATER заявил, что уход барабанщика стал для него шоком

14 янв 2011 : 		 MARCO MINNEMANN НЕ будет в DREAM THEATER

3 янв 2011 : 		 DREAM THEATER отправились в студию

28 дек 2010 : 		 MARCO MINNEMANN новый барабанщик DREAM THEATER?

28 дек 2010 : 		 Гитарист DREAM THEATER John Petrucci: «Не разрешайте вашему барабанщику участвовать в другой группе»

10 дек 2010 : 		 DREAM THEATER о новом барабанщике

7 дек 2010 : 		 DREAM THEATER выступят на фестивале High Voltage

29 ноя 2010 : 		 JAMES LABRIE (DREAM THEATER): «Я беспокоюсь о Mike’е»

26 ноя 2010 : 		 RUDESS: «MIKE PORTNOY думает, что мог бы контролировать DREAM THEATER»

18 ноя 2010 : 		 DREAM THEATER отправятся в студию в январе

29 окт 2010 : 		 Вокалист DREAM THEATER: "Прослушивания на роль барабанщика были просто феноменальные!"

15 окт 2010 : 		 Клавишник DREAM THEATER исполнил песню John'a Lennon'a

30 сен 2010 : 		 Басист DREAM THEATER: «Мы хотим создать отличную запись, которой будем довольны»

13 сен 2010 : 		 JORDAN RUDESS: «DREAM THEATER сейчас полны идей и энергии»

10 сен 2010 : 		 Оставшиеся участники DREAM THEATER о будущем коллектива

9 сен 2010 : 		 DREAM THEATER: «Мы продолжим работать с тем же напором, что и раньше»

9 сен 2010 : 		 MIKE PORTNOY уходит из DREAM THEATER

31 июл 2010 : 		 Ударник DREAM THEATER о турне с IRON MAIDEN и игре с AVENGED SEVENFOLD

17 июл 2010 : 		 DREAM THEATER впервые выступили в Madison Square Garden

15 июн 2010 : 		 Барабанщик DREAM THEATER удостоен награды KAWASAKI GOLDEN GODS AWARDS

17 май 2010 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о смерти DIO

13 янв 2010 : 		 Инструментальная композиция DREAM THEATER появится в игре

3 янв 2010 : 		 Mike Portnoy об уходе из жизни барабанщика AVENGED SEVENFOLD

18 дек 2009 : 		 Mike Portnoy составил список любимых альбомов

18 ноя 2009 : 		 Новое видео DREAM THEATER

21 сен 2009 : 		 Mike Portnoy: «Всем угодить невозможно»

16 сен 2009 : 		 Новый миньон DREAM THEATER

27 июл 2009 : 		 Новая серия официальных бутлегов DREAM THEATER

29 июн 2009 : 		 Ударник DREAM THEATER назвал пять лучших металл-групп

7 июн 2009 : 		 Автограф-сессия DREAM THEATER

20 май 2009 : 		 Детали бонус-диска к новому альбому DREAM THEATER

16 май 2009 : 		 Jordan Rudess (DREAM THEATER) выпускает книгу

10 май 2009 : 		 Новое видео DREAM THEATER

6 май 2009 : 		 Новый сингл DREAM THEATER будет доступен для скачивания один день

13 мар 2009 : 		 DREAM THEATER обьявили название нового альбома

4 мар 2009 : 		 DREAM THEATER подтвердили концерт в Москве

2 мар 2009 : 		 Тизер альбома DREAM THEATER

13 фев 2009 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет в начале лета

14 янв 2009 : 		 Ударник DREAM THEATER: "Я ждал "Death Magnetic" от METALLICA двадцать лет"

30 дек 2008 : 		 MIKE PORTNOY из DREAM THEATER рассказал о своих любимых альбомах, фильмах и ТВ-шоу

28 ноя 2008 : 		 DREAM THEATER приступают к записи нового альбома

11 июл 2008 : 		 DREAM THEATER выпустят новый DVD в сентябре

19 май 2008 : 		 Ванкуверский концерт DREAM THEATER был снят для DVD

6 май 2008 : 		 Подробности о совместном туре DREAM THEATER и OPETH

28 апр 2008 : 		 DREAM THEATER записали кавер на IRON MAIDEN

18 мар 2008 : 		 Участники DREAM THEATER, ANTHRAX, OVERKILL исполнили песню MOTORHEAD на телешоу

30 янв 2008 : 		 DREAM THEATER выпустят цифровой ЕР

13 янв 2008 : 		 Подробности о компиляции лучших песен DREAM THEATER

3 янв 2008 : 		 DREAM THEATER выпустят двойной "Best-Of" диск в марте

7 авг 2007 : 		 Доступны семплы с нового альбома клавишника DREAM THEATER

16 июл 2007 : 		 DREAM THEATER: видео на песню "Constant Motion" в сети

28 апр 2007 : 		 DREAM THEATER: новый трек в сети

20 апр 2007 : 		 Клавишник DREAM THEATER работает над своим новым сольным альбомом

14 апр 2007 : 		 DREAM THEATER: подробности специального издания DVD "Systematic Chaos"

24 фев 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома DREAM THEATER

15 фев 2007 : 		 DREAM THEATER подписали контракт с Roadrunner Records

24 июл 2006 : 		 DREAM THEATER: Симфоническая версия "The Ytse Jam" в сети

17 июл 2006 : 		 Подробности о DVD от DREAM THEATER "Score"

11 июн 2006 : 		 DREAM THEATER выпустят концертный CD и DVD в августе

30 май 2006 : 		 DREAM THEATER: Концертное видео "Highway Star" в сети

16 янв 2006 : 		 DREAM THEATER исполнили альбом DEEP PURPLE

12 окт 2005 : 		 DREAM THEATER снова удивили

19 июн 2005 : 		 "Octavarium" от DREAM THEATER в мировых хит-парадах

11 май 2005 : 		 DREAM THEATER: подробности нового альбома

24 апр 2005 : 		 Вокалист DREAM THEATER выпустит сольный альбом

17 апр 2005 : 		 DREAM THEATER опубликовали обложку нового альбома

30 дек 2004 : 		 Любимые фильмы и альбомы барабанщика DREAM THEATER

23 окт 2002 : 		 DREAM THEATER сыграли трибьют IRON MAIDEN

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|||| 1 фев 2018

DREAM THEATER начнут работу в мае

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DREAM THEATER планируют в конце весны приступить к работе над новым материалом — об этом рассказал клавишник команды, Jordan Rudess, в разговоре с VintageRock.com:

«Мы не окажемся в студии до мая. Так что, как понимаете, мне нужно некоторое время на создание материала, и потом, когда всё будет придумано, потом записано, потом мы всё соберём воедино и всё такое, и кто знает... Всё может выйти, скажем так, за год или около того, может, чуть раньше. И где-то после этого мы отправимся в турне. Но май — именно тот месяц, в который мы планируем оказаться в студии».



DREAM THEATER To Begin Writing New Album In May




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

WarwikDallas
1 фев 2018, 15:11		Мечтаю, чтобы это была их последняя запись с Манджини. Hail Portnoy!!!

decided
1 фев 2018, 15:56		ну хз, они же просто барабанщики, рифы и мелодии от них не зависят совсем. Тут уже ничто и никто не поможет, со всеми старичками одна и так же история. Одно и тоже унылое затяжное болотце на каждом их новом альбоме.

Saint Portnoy
1 фев 2018, 17:07		Да черт с ним, пусть уже Манджини стучит - лишь бы звук нарулили нормальный на этот раз. При всём качестве материала после 2011, эту пластмассовую жвачку слушать же просто невозможно стало.


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