Новый альбом BONFIRE выйдет весной Новый альбом BONFIRE под названием "Temple Of Lies" увидит свет 13 апреля на AFM Records. Релиз будет включать десять основных треков и два бонуса.



Немецкая группа BONFIRE, ведомая своим основателем гитаристом Hans'ом Ziller'ом с 1986 года (а если считать предшествующую ей формацию Cacumen, то и с 1972), смогла превратиться в одну из самых знаковых немецких групп на международной арене наряду со Scorpions и Accept. Фирменным знаком BONFIRE стал первоклассный мелодичный хард-рок с цепляющими гитарными партиями, качовым ритмом и хитовыми вокальными мелодиями. Именно это можно услышать как на самых успешных классических релизах — "Fireworks" (1987), "Point Blank" (1989) или "Branded" (2011), так и на новом альбоме "Temple Of Lies". Удачной находкой оказался новый вокалист Alexx Stahl, присоединившийся к коллективу два года назад.



Hans Ziller: «Нам очень повезло, что мы нашли Alexx'а. Он прекрасный командный игрок, а также очень профессионально относится к своему голосу и заботится о нём как о драгоценном инструменте. Он не имеет вредных привычек и подходит в наилучшей форме к каждому шоу. Кроме того, Alexx — отличный парень».



Также Ziller отдаёт должное остальным музыкантам текущего состава, а это басист Ronnie Parkes и барабанщик Tim Breideband, а также гитарист Frank Pané: «С таким составом нам доступны самые высокие цели, с прежними музыкантами такие композиции, как "Temple Of Lies" или "Stand Or Fall", попросту не могли бы быть созданы».



Альбом "Temple Of Lies" записан под руководством Hans'a Ziller'a во Flatliners Recording Studios в Ингольштадте.



Трек-лист:



01. In The Beginning

02. Temple Of Lies

03. On The Wings Of An Angel

04. Feed The Fire (Like The Bonfire)

05. Stand Or Fall

06. Comin' Home

07. I'll Never Be Loved By You

08. Fly Away

09. I Help You Hate Me

10. Crazy Over You



Bonus Tracks on Digipak:

11. Comin' Home (Extended Acoustic Version)

12. Friedensreich - Let The Madness Continue (Director's Cut)















просмотров: 190