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DEVIN TOWNSEND PROJECT берут паузу После восьми лет туров с DEVIN TOWNSEND PROJECT Devin Townsend решил взять паузу с этой командой и посвятить себя другим проектам.



«С этой группой я прошёл и взлёты, и падения, и приобрёл одни из самых классных воспоминаний. Я не могу рассказать всё хорошее, что было. И в будущем, я уверен, мы ещё будем работать вместе».



Относительно ближайших планов Devin сказал:



«У меня есть четыре новых альбома, над которыми я сейчас веду работу. Я сейчас нахожусь на финальной стадии одного грандиозного и амбициозного проекта, в котором мне повезло участвовать. Это мой самый любимый DVD из всех и мой звёздный час, если говорить за себя. OCEAN MACHINE "Live In Plovdiv" (предварительное название). Сводить оркестр, хор, сет по заявкам и полный альбом OCEAN MACHINE в невероятной обстановке было очень круто. Я увидел, как это особое событие наполняется жизнью, это настоящий памятник этому периоду работы, и я с нетерпением жду момента, когда вы все сможете его увидеть и услышать».



Относительно паузы с DTP он сказал:



«Жизнь коротка, и мне много предстоит сказать в других условиях. Я определённо продолжу выступать в других ипостасях (со следующего года), и я очень рад тем совместным проектам, что маячат на горизонте. Я салютую группе, команде и аудитории за то, что позволили нам делать то, что мы сделали, и за терпение к моему постоянному переменчивому состоянию.



Как человек, чья музыка связана с его личным ростом, я чувствую обязанность следовать за этой музой, куда бы она ни направлялась. Не делать этого было бы прямо против того, что я делаю в течение всех этих лет».











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