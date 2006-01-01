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Клавишник JOURNEY выпускает книгу Первого мая Zondervan выпустят книгу воспоминаний клавишника JOURNEY Jonathan'a Cain'a под названием "Don't Stop Believin'", в которой он расскажет о множестве закулисных историй, случившихся за 36-летнюю карьеру. Книга создана в соавторстве с Travis'ом Thrasher'ом.















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