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*Evil Hunter*



2 фев 2018 : 		 Новый альбом EVIL HUNTER выйдет весной

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Новый альбом EVIL HUNTER выйдет весной

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EVIL HUNTER заключили соглашение с лейблом Fighter Records, на котором весной состоится релиз дебютного альбома "Evil Hunter".

Состав:

José Rubio — гитары (ex-WarCry, guitar player of Jose Andrea Uroboros, Nova Era);
Damián Chicano — вокал (Chicanos и другие);
Gustavo Segura — барабаны (Nova Era, ex-Vargas Blues Band);
Victor Durán — гитары (ex-Lords of Black, Nightfear и другие);
Alberto Garrido — бас (Alien Rockin' Explosion, Ex-Black Hat и другие).

EVIL HUNTER To Release Debut Album Via Fighter Records



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