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Новый альбом EVIL HUNTER выйдет весной EVIL HUNTER заключили соглашение с лейблом Fighter Records, на котором весной состоится релиз дебютного альбома "Evil Hunter".



Состав:



José Rubio — гитары (ex-WarCry, guitar player of Jose Andrea Uroboros, Nova Era);

Damián Chicano — вокал (Chicanos и другие);

Gustavo Segura — барабаны (Nova Era, ex-Vargas Blues Band);

Victor Durán — гитары (ex-Lords of Black, Nightfear и другие);

Alberto Garrido — бас (Alien Rockin' Explosion, Ex-Black Hat и другие).







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