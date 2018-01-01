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Новый альбом EVIL HUNTER выйдет весной
EVIL HUNTER заключили соглашение с лейблом Fighter Records, на котором весной состоится релиз дебютного альбома "Evil Hunter".
Состав:
José Rubio — гитары (ex-WarCry, guitar player of Jose Andrea Uroboros, Nova Era);
Damián Chicano — вокал (Chicanos и другие);
Gustavo Segura — барабаны (Nova Era, ex-Vargas Blues Band);
Victor Durán — гитары (ex-Lords of Black, Nightfear и другие);
Alberto Garrido — бас (Alien Rockin' Explosion, Ex-Black Hat и другие).
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