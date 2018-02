сегодня



Дебютный альбом SCREAMING BEAST выйдет весной Британская команда SCREAMING BEAST выпустит дебютную работу, получившую название "Our New Narrative Of Hate", 23 марта.



Трек-лист:



"This Dawn This Day"

"World With Fate"

"Giving Into Fear"

"Silent Submission"

"Despair"

"Lost and Betrayed"

"This Fray"

"Society of Slaves"

"The Nameless"

"Reborn"









