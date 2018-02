2 фев 2018



Трейлер нового альбома ARMORED DAWN ARMORED DAWN опубликовали трейлер к новому альбому "Barbarians In Black", выход которого намечен на двадцать третье февраля.



Трек-лист:



1. Beware of the Dragon

2. Bloodstone

3. Men of Odin

4. Chance to Live Again

5. Unbreakable

6. Eyes Behind the Crow

7. Sail Away

8. Gods of Metal

9. Survivor

10. Barbarians in Black











