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*Midnattsol*



1 фев 2018 : 		 MIDNATTSOL завершили запись

15 дек 2017 : 		 LIV KRISTINE в MIDNATTSOL

28 авг 2017 : 		 MIDNATTSOL ждут перемены

27 мар 2017 : 		 MIDNATTSOL нашли нового гитариста

13 мар 2017 : 		 MIDNATTSOL на Napalm Records

9 мар 2017 : 		 MIDNATTSOL: «Для нас началась новая эра»

3 мар 2013 : 		 MIDNATTSOL работают над новым альбомом

14 янв 2013 : 		 Вокалистка MIDNATTSOL стала мамой

18 май 2011 : 		 Бонус-трек с нового альбома MIDNATTSOL

16 апр 2011 : 		 Новая песня MIDNATTSOL

7 апр 2011 : 		 Семплы с нового альбома MIDNATTSOL

25 мар 2011 : 		 Трейлер нового альбома MIDNATTSOL

12 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MIDNATTSOL

4 мар 2011 : 		 MIDNATTSOL взяли турового гитариста

18 фев 2011 : 		 Трейлер нового альбома MIDNATTSOL

13 дек 2010 : 		 Новый альбом MIDNATTSOL выйдет в марте

3 ноя 2010 : 		 Название нового альбома MIDNATTSOL

20 июл 2010 : 		 MIDNATTSOL завершили запись альбома

14 июн 2010 : 		 Клавишник MIDNATTSOL о работе в студии

1 июн 2010 : 		 MIDNATTSOL завершили запись ударных для нового альбома

17 май 2010 : 		 MIDNATTSOL начнут запись альбома в этом месяце

30 апр 2010 : 		 MIDNATTSOL работают над новым материалом

26 окт 2009 : 		 MIDNATTSOL получили награду

16 июл 2009 : 		 MIDNATTSOL расстаются с гитаристом, ищут замену

3 сен 2008 : 		 MIDNATTSOL объявили нового гитариста

7 май 2008 : 		 Гитарист Christian Hector ушёл из MIDNATTSOL

26 фев 2008 : 		 Новый семпл от MIDNATTSOL

26 дек 2007 : 		 MIDNATTSOL завершили работу над 'Nordlys'

13 дек 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома MIDNATTSOL

18 ноя 2007 : 		 MIDNATSOL завершили запись гитар

25 окт 2007 : 		 MIDNATTSOL объявили название нового альбома

3 окт 2007 : 		 MIDNATTSOL : информация о новом альбоме

27 июн 2007 : 		 MIDNATTSOL засядут с студию в ноябре

21 апр 2007 : 		 MIDNATTSOL написали семь новых песен

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|||| 1 фев 2018

MIDNATTSOL завершили запись

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MIDNATTSOL объявили о завершении записи нового альбома "The Aftermath", релиз которого намечен на 2018 год на Napalm Records.

MIDNATTSOL Check In From The Studio - "It's Done; Masterpiece Finished!"




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