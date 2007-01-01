Фраза, имя группы
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все новости группы
Midnattsol
1 фев 2018
:
MIDNATTSOL завершили запись
15 дек 2017
:
LIV KRISTINE в MIDNATTSOL
28 авг 2017
:
MIDNATTSOL ждут перемены
27 мар 2017
:
MIDNATTSOL нашли нового гитариста
13 мар 2017
:
MIDNATTSOL на Napalm Records
9 мар 2017
:
MIDNATTSOL: «Для нас началась новая эра»
3 мар 2013
:
MIDNATTSOL работают над новым альбомом
14 янв 2013
:
Вокалистка MIDNATTSOL стала мамой
18 май 2011
:
Бонус-трек с нового альбома MIDNATTSOL
16 апр 2011
:
Новая песня MIDNATTSOL
7 апр 2011
:
Семплы с нового альбома MIDNATTSOL
25 мар 2011
:
Трейлер нового альбома MIDNATTSOL
12 мар 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома MIDNATTSOL
4 мар 2011
:
MIDNATTSOL взяли турового гитариста
18 фев 2011
:
Трейлер нового альбома MIDNATTSOL
13 дек 2010
:
Новый альбом MIDNATTSOL выйдет в марте
3 ноя 2010
:
Название нового альбома MIDNATTSOL
20 июл 2010
:
MIDNATTSOL завершили запись альбома
14 июн 2010
:
Клавишник MIDNATTSOL о работе в студии
1 июн 2010
:
MIDNATTSOL завершили запись ударных для нового альбома
17 май 2010
:
MIDNATTSOL начнут запись альбома в этом месяце
30 апр 2010
:
MIDNATTSOL работают над новым материалом
26 окт 2009
:
MIDNATTSOL получили награду
16 июл 2009
:
MIDNATTSOL расстаются с гитаристом, ищут замену
3 сен 2008
:
MIDNATTSOL объявили нового гитариста
7 май 2008
:
Гитарист Christian Hector ушёл из MIDNATTSOL
26 фев 2008
:
Новый семпл от MIDNATTSOL
26 дек 2007
:
MIDNATTSOL завершили работу над 'Nordlys'
13 дек 2007
:
Объявлена дата выхода нового альбома MIDNATTSOL
18 ноя 2007
:
MIDNATSOL завершили запись гитар
25 окт 2007
:
MIDNATTSOL объявили название нового альбома
3 окт 2007
:
MIDNATTSOL : информация о новом альбоме
27 июн 2007
:
MIDNATTSOL засядут с студию в ноябре
21 апр 2007
:
MIDNATTSOL написали семь новых песен
1 фев 2018
MIDNATTSOL
завершили запись
MIDNATTSOL объявили о завершении записи нового альбома "The Aftermath", релиз которого намечен на 2018 год на Napalm Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).