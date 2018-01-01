ORGANECTOMY на Unique Leader Records

ORGANECTOMY заключили соглашение с лейблом Unique Leader Records, на котором 11 мая состоится выход дебютного альбома "Domain of the Wretched":
“Eons Of Unyielding Darkness”
“Sanctum Of Deceit”
“Beckoning The Horrors Of The Depths”
“Intracranial Incubation”
“Carnal Bloodlust”
“Terror Form”
“Inherent Revulsion”
“Cascading Into Despair”
“Domain Of The Wretched”
“Entropic Decay”
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