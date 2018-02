все новости группы







1 фев 2018 : ORGANECTOMY на Unique Leader Records



ORGANECTOMY на Unique Leader Records ORGANECTOMY заключили соглашение с лейблом Unique Leader Records, на котором 11 мая состоится выход дебютного альбома "Domain of the Wretched":



“Eons Of Unyielding Darkness”

“Sanctum Of Deceit”

“Beckoning The Horrors Of The Depths”

“Intracranial Incubation”

“Carnal Bloodlust”

“Terror Form”

“Inherent Revulsion”

“Cascading Into Despair”

“Domain Of The Wretched”

“Entropic Decay”









