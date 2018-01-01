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*Organectomy*



1 фев 2018 : 		 ORGANECTOMY на Unique Leader Records

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ORGANECTOMY на Unique Leader Records

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ORGANECTOMY заключили соглашение с лейблом Unique Leader Records, на котором 11 мая состоится выход дебютного альбома "Domain of the Wretched":

“Eons Of Unyielding Darkness”
“Sanctum Of Deceit”
“Beckoning The Horrors Of The Depths”
“Intracranial Incubation”
“Carnal Bloodlust”
“Terror Form”
“Inherent Revulsion”
“Cascading Into Despair”
“Domain Of The Wretched”
“Entropic Decay”

ORGANECTOMY Sign With Unique Leader Records; Domain Of The Wretched Debut Set For Re-Release



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